東邊兩地8.2公頃可商住混合

大綱圖顯示，圍繞洪水橋站附近一帶的擬議發展，將提供逾100萬平方米的商用總樓面面積，屬區內經濟及就業中心，為區內提供相當規模的高檔零售、服務及娛樂活動，並有助紓緩鄰近元朗及屯門新市鎮市中心的擠迫情况。在個別住宅鄰近地區均設街舖及零售服務，以滿足居民日常所需。

洪水橋站以西的4幅商業用地，經修訂後的總面積約11公頃，並分拆成11幅用地，最高非住宅地積比由8倍至9.5倍不等。政府稱該批商業用地將視乎當前社會經濟狀况及社區需要而定相關用途。洪水橋以東有兩幅用地，總面積約8.2公頃，可作商業/住宅用途。

翻查資料，洪水橋及厦村分區計劃大綱草圖於2017年公布，並在2018年獲得核准。至於早前獲城規會通過的新田科技城分區計劃大綱圖，顯示新田站旁有兩幅用地，亦是劃為商住混合用地，佔地共14.77公頃，最高地積比為7倍。