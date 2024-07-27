洪水橋商地 20%樓面或准改住宅 發展局接業界提議「鬆綁」 政府消息：定位不變下予彈性

有測量師表示寫字樓空置率持續高企，歡迎最新安排；有團體認為當區規劃原意作商貿中心，政府今次更改將減少就業機會及需增加配套。

發展局稱，洪水橋/厦村新發展區位於北部都會區西部的高端專業服務和物流樞紐，規劃中港深西部鐵路建成後，將連接深圳南山區及前海合作區，推動與深圳在金融和其他專業服務領域合作。當局已規劃約1000萬平方呎的商業樓面面積，以提供上述專業服務。在屯馬線天水圍站旁亦規劃了商業及商住混合用地，作為地區商業中心，提供區內就業機會。

部分地准拆細「靈活調撥樓面」

局方表示，有業界反映洪水橋站市中心的商業用地，或可適量加入住宅元素，以作綜合發展，當局認為最多可改兩成樓面面積作住宅，但改動須通過技術評估，並按機制向城規會申請許可。此外，當局又容許將部分商業及商住混合用地拆細，亦可讓市場靈活調撥商業樓面面積，作寫字樓、酒店、娛樂文化等用途，毋須「劃死」個別用途的樓面面積。

測量師：現推商廈未必能消化

恒地回覆查詢稱，集團歡迎政府因應市場需求變化，在不影響該區產業定位下，靈活調撥商業及住宅樓面面積比例；集團同時樂意就兩者比例進一步與發展局深入探討。新地稱就此沒有回應。

參考差估署數字，截至去年底，整體私人寫字樓空置樓面約2110萬平方呎，空置率達14.9%；整體私人商業樓宇空置面積1310萬平方呎，空置率10.3%。測量師學會會長林家輝認為，過去3年新冠疫情改變全球工作常態，導致寫字樓供應過剩和空置率高企，認為這時推出商廈也未必能消化。他又舉例稱，東涌站上蓋寫字樓從未租滿，前車可鑑下，新市鎮人口未如市區，商業氣氛有限。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯表示，今次是政府首宗為發展商提供彈性的原址換地申請；而市建局觀塘市中心重建項目最後一期發展的土地，早前也由商業用途，改劃加入住宅元素的混合發展模式。他指商住混合在日本和歐洲舊區普遍，不少樓宇包含辦公室、工作室（studio）、食肆甚至民居；長遠而言認為隨着社會發展，土地使用界限愈來愈模糊，未來社會規劃亦應改變。

本研社：應設相應配套增就業

本土研究社成員陳劍青認為，洪水橋及厦村分區計劃大綱圖早已落實，以反映該發展區作為商貿中心的規劃原意，現政府因應發展商建議更改商業用地用途，除了該發展定位有變外，縮減商業樓面亦意味就業機會減少，認為當局應因應規劃變動提供相應配套，例如加入社區經濟甚至農業經濟元素，製造更多就業機會。

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