居屋削折扣 房委：樓市下行供款減 月入中位數升

今期居屋涵蓋啟德、觀塘、油塘、東涌和屯門5個新項目，單位實用面積186至510平方呎，其中較受歡迎、442平方呎或以上大單位佔約四分之一；另將推出新一批租置計劃回收單位，截至上月有67伙，實際數目須待揀樓前兩個月確定。房委會昨亦通過將兩人或以上家庭白表申請者家庭入息及資產限額，分別由6.2萬和147萬元下調至6萬和123萬元，一人申請者限額為一半。

房委會另通過於今期居屋落實「家有初生優先選樓計劃」，家庭申請者凡有去年10月25日或以後出生的嬰兒可優先揀樓，連同「家有長者」共獲分約四成新售單位配額，涉約2900伙，並撥出約一成單位予一人申請者；另將優先揀樓配額由以往按總單位數目計算，改為每個屋苑計算。黃碧如稱，有聲音反映以往優先揀樓申請者傾向挑選地點較好且較大單位，令一人申請者和揀樓次序較後的「其他家庭」申請者無法挑選心儀屋苑，認為新安排較公平。

翻新津貼放寬至不限樓齡

被問到今期居屋折扣率減少會否令項目吸引力不如私樓，以及在美國減息前公布新居屋計劃會否打擊私樓市場，黃多次表示居屋不應與私人市場價格比較，因兩者目標買家不同，居屋目標買家無法負擔私樓，不擔心影響新居屋受歡迎程度，也不存在與私樓市場「爭生意」。

另外，房委會通過修定「空置單位翻新津貼」計劃，今年第四季實施，由現時只適用於樓齡不足21年的空置單位擴至不論樓齡，準租戶均可獲發相等於3個月租金的翻新津貼。