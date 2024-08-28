宣講團晤科企商會 闡「完善開放體制」 匯聚高才 譚耀宗倡政府建樓租國際人才

【明報專訊】特區政府邀請中共二十屆三中全會精神中央宣講團一連兩日舉行活動，宣講團昨在政府總部舉辦交流會，與約50名本地和外國商會、大學、創科機構、專業服務界及港府引進的重點和創科企業出席。港府引述全國人大法工委主任沈春耀及商務部長王文濤在會上介紹三中全會《決定》關於完善高水平對外開放體制機制，加快發展新質生產力等重大舉措，並鼓勵香港立足自身優勢。
譚：改革不涉改兩制 非全跟內地
政府前日舉行「中共二十屆三中全會精神宣講會」，涉港部分強調香港要發揮一國兩制優勢，鞏固香港金融、航運與貿易中心地位。全國港澳研究會副會長譚耀宗昨接受港台訪問時強調，改革不涉及改「一國兩制」，亦不是「全部跟內地」，而是因應一國兩制優勢，以發展、創新為改革目的。
譚耀宗說，本港人工高、稅收低，且坐擁八大院校，有條件應「三中全會」要求打造「國際高端人才集聚高地」，強調國際人才應當不僅包括海歸與華裔，建議政府興建或購置樓宇租予國際人才，以緩解其住屋壓力。
資深人力資源顧問周綺萍認為，任何優惠措施對吸引人才都有吸引力，但人才最重要考慮是中長期發展機會，而應否由政府以公帑解決外地人才住屋問題，亦可能引起爭議，若實行需設不少限制。
至於政府昨日舉行的交流會，由財政司長陳茂波主持。財政司長辦公室發稿表示，沈春耀和王文濤向與會者分享對三中全會精神的學習體會，闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，鼓勵香港立足自身優勢、結合實際情况在金融、貿易、人才、創科、教育等領域發揮所長。
會上有10名各界代表發言，陳茂波則在總結時表示，三中全會確立了國家進一步全面深化改革的總目標，國家推進經濟社會的全面進步，將為香港帶來龐大機遇，期望香港工商、創科各界努力學習和深刻領會三中全會精神。