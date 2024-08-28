宣講團晤科企商會 闡「完善開放體制」 匯聚高才 譚耀宗倡政府建樓租國際人才

譚：改革不涉改兩制 非全跟內地

政府前日舉行「中共二十屆三中全會精神宣講會」，涉港部分強調香港要發揮一國兩制優勢，鞏固香港金融、航運與貿易中心地位。全國港澳研究會副會長譚耀宗昨接受港台訪問時強調，改革不涉及改「一國兩制」，亦不是「全部跟內地」，而是因應一國兩制優勢，以發展、創新為改革目的。

譚耀宗說，本港人工高、稅收低，且坐擁八大院校，有條件應「三中全會」要求打造「國際高端人才集聚高地」，強調國際人才應當不僅包括海歸與華裔，建議政府興建或購置樓宇租予國際人才，以緩解其住屋壓力。

資深人力資源顧問周綺萍認為，任何優惠措施對吸引人才都有吸引力，但人才最重要考慮是中長期發展機會，而應否由政府以公帑解決外地人才住屋問題，亦可能引起爭議，若實行需設不少限制。

至於政府昨日舉行的交流會，由財政司長陳茂波主持。財政司長辦公室發稿表示，沈春耀和王文濤向與會者分享對三中全會精神的學習體會，闡述進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，鼓勵香港立足自身優勢、結合實際情况在金融、貿易、人才、創科、教育等領域發揮所長。

會上有10名各界代表發言，陳茂波則在總結時表示，三中全會確立了國家進一步全面深化改革的總目標，國家推進經濟社會的全面進步，將為香港帶來龐大機遇，期望香港工商、創科各界努力學習和深刻領會三中全會精神。