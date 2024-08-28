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本周治首名病人 初期限腫瘤小於5厘米

【明報專訊】港大醫學院獲李嘉誠基金會捐贈亞洲首部Histotripsy系統，學院隨即開展臨牀研究計劃，未來兩年為20名肝癌病人免費提供最新療法，首名病人預計本周接受治療。研究團隊表示，原發性肝癌或轉移性肝癌患者皆可參加計劃，但須符合腫瘤直徑小於5厘米、患者身體可接受全身麻醉等條件。港大臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁說，因應腫瘤位置、大小或病人本身的肝臟疾病，並非所有患者都適合做切除手術，新療法毋須開刀，有望成為新的治療選擇。

港大醫學院將展開新療法臨牀試驗，屬亞洲首個Histotripsy系統的臨牀研究。李嘉誠基金會捐助10名肝癌患者於瑪麗醫院接受治療，而港大醫學院亦會資助10名病人免費接受治療。

瑪麗20病人免費醫

約10分鐘 每次成本6萬

至於病人參與計劃的條件，陳智仁稱，病人可為原發性肝癌或轉移性肝癌，且單一粒及多發性腫瘤皆適用新療法，亦會為輪候肝移植的肝癌患者作控制治療，爭取更多時間，但須滿足腫瘤直徑小於5厘米等條件。他強調臨牀研究需非常審慎，因此初期會限制參與病人的腫瘤體積。廠商HistoSonics行政總裁Mike Blue表示，儀器可透過多次手術，治療直徑超過5厘米的腫瘤。

陳智仁說，病人需全身麻醉在水牀下接受持續治療5至10分鐘，水牀屬單次使用，每次治療需更換，是主要治療成本。他說每名病人每次治療成本為8000美元（約6.2萬港元），研究階段不會為自費病人治療。

陳稱研究計劃將聚焦組織化治療對免疫系統的影響，為未來結合兩種療法奠定基礎。他形容技術「具革命性」，在研究計劃完成後，希望服務恆常化，惠及更多公立醫院病人，亦會視乎需求爭取在本港培訓人手，而不是每次都派醫護到美國受訓。

相關字詞﹕醫療儀器 肝癌 陳智仁 李嘉誠基金會 港大醫學院

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