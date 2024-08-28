引進無創治肝癌 李嘉誠：微不足道 兩儀器捐港大中大 稱悉新技術「幾晚睡不着」

李嘉誠上次現身是去年10月接受新加坡《聯合早報》訪問。昨日發布會上，港大醫學院團隊完成儀器操作示範後，司儀宣布有「特別嘉賓」一同見證新技術，此時大屏幕出現笑容滿面的李嘉誠，他揮動雙手打招呼，連說兩聲「早晨」，並說了兩次「真係不可思議」。李嘉誠「現身」引起現場一陣騷動，不少人舉手機拍攝。李嘉誠現身約5分鐘，其間與港大團隊和超聲波儀器廠商HistoSonics團隊合照，一路保持笑容，不時揮手。

李嘉誠基金會其後發出新聞材料，包括一段李嘉誠與超聲波組織碎化技術發明者、美國密歇根大學教授徐蓁視像對話的片段，片中李嘉誠一臉笑容說，當他了解到新技術能為癌症病人帶來無痛、高效，且可負擔的治療時非常興奮，「幾個晚上都睡不着」，更第一時間購入兩部儀器捐贈本港兩間醫學院。

與發明者視像對話 讚造福無窮

徐蓁感謝李嘉誠向兩間醫學院捐贈儀器，李則形容自己「微不足道」，大讚徐「造福無窮」，並打開雙臂比喻徐貢獻之大，又揑起拇指和食指比劃，笑稱自己成就「只有那麼一點而已」。他說如果自己可代表全世界病人，能受惠於新技術，是徐可終身高興的事，讚她「不得了」。

美去年面市 400人術後恢復佳

Histotripsy為超聲波組織碎化技術，去年10月才獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准面市，至今近400患者在美國接受新療法，術後恢復良好，目標腫瘤未現局部復發，亦無引起重大併發症。

該系統包含機械臂、超聲波發射器及水牀（water bath）。港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授陳智仁說，手術時病人需全身麻醉，因超聲波無法在空氣傳播，病人需在水牀下接受治療。陳解釋，新技術利用超聲波瞄準癌細胞，在腫瘤內形成微氣泡，氣泡引發癌細胞不斷重複急速膨脹和收縮，由此產生衝擊波，擊碎和液化目標腫瘤細胞，不會損害周圍健康組織。他說新療法適用於第三期，甚至更晚期的肝癌，病人可於手術翌日出院。

超聲波瞄準癌細胞 擊碎液化

中大醫學院昨回覆本報稱，感謝李嘉誠及基金會捐助最新醫療儀器，幫助肝癌病人，將適時公布詳情。

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