涉虛報居所騙72萬租津 港大法學副教授否認欺詐

控方依賴被告母家傭舉證

根據承認事實，被告李雪菁（54歲）於1992年任職港大法律學系講師，2007年擔任副教授，2011年起曾兼任法律學院副院長。她被控於2019年10月29日至2021年10月31日期間藉作欺騙，即向香港大學虛假地表示已遵守規管批出津貼規則，意圖詐騙而誘使港大向她發還上述津貼所須支付的租金、差餉及管理費合共722,400元，導致被告獲利或港大蒙受不利。

九龍塘單位申津貼 被指與父母居沙田

控方開案陳辭指出，被告自2005年向港大申領租屋津貼，報稱居住九龍塘又一村富澤苑某單位。2019年10月29日，被告遞交已簽署的表格就上述物業申請津貼，案發期間遞交共24份表格，港大當時向被告發放津貼共72萬多元，扣除被告向港大支付「標準大學租金」，被告實際獲發淨津貼494,720元。

曾電郵校方查詢申領

控方：有回覆道謝必知要求

控方指出，被告除了在2019年的申請表上作出書面承諾，港大人力資源主任於2020年收到被告以電郵查詢津貼的要求，該主任告知被告須居住報稱住所，其後接獲被告回覆道謝，故被告必然知悉相關要求，惟她並非居於九龍塘又一村，而是與父母住在沙田九肚山寶栢苑。

控方表示，有證據指出被告座駕經常出入和停泊在沙田寓所外，亦多次往返沙田的隧道；被告在運輸署紀錄及申請身分證時報稱住址為沙田；九龍塘又一村的閉路電視可見被告甚少出現，有保安稱被告不是居於該物業。案件今續，預料傳召控方證人作供。

【案件編號：DCCC 263/23】