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揀樓配額改分屋苑計 家有初生長者佔四成

【明報專訊】為求令各類申請有合理機會購買不同項目單位，消息稱「居屋2024」擬改善揀樓安排，配額改以每個項目伙數為計算基礎，不再以整體伙數計算。以今期為例，建議5個新屋苑各約四成單位撥予「家有長者」和「家有初生」兩個優先選樓計劃的家庭申請，涉約2900伙；長期以來難揀選較受歡迎屋苑的一人申請者，今期各屋苑也有約一成單位供申購，涉約700伙。有關建議今日提交房委會資助房屋小組審議。

以往「家有長者」配額及一人申請者配額比例均以所有推售屋苑總伙數計算，房委會於「居屋2024」起實施「家有初生」計劃，家中有去年10月25日或之後出生、並在截止申請時為3歲或以下的幼童可優先揀樓，而各項揀樓配額均改以每個屋苑單位數目計算。消息稱，新安排下倘有項目的「家有長者」或「家有初生」配額用盡，申請者要改選其他項目；若個別項目相關配額未用盡，則撥歸「其他家庭」申請者。

各一成供一人申請 更易買市區樓

一人申請者方面，以今期啟德啟盈苑1736伙為例，按過去銷售趨勢，一人申請者難有機會選購這類位於市區及鄰近鐵路站的項目；若改為各項目均撥約一成單位作配額，即啟盈苑至少約173伙供一人申請者選購，而以白表佔六成計，即約102伙供白表一人申請者購買。

公屋聯會總幹事招國偉歡迎房委會改善揀樓安排，相信可讓白表一人申請者有較大機會選購市區單位。立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣表示，新安排可幫助無長者的家庭，令他們有更多機會購買面積較大單位。

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