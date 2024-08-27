市價回落 居屋六二折變七折 推5屋苑7132伙 減折扣後售價相若上期

5屋苑3市區 涵啟德安達臣

據悉，「居屋2024」5個新屋苑均參考今年7月鄰近項目的私人和資助出售屋苑成交資料定價。5個新屋苑包括觀塘安達臣道安柏苑420伙、啟德啟盈苑1736伙、東涌裕興苑1344伙、油塘高曦苑864伙、屯門兆湖苑2768伙，預計「關鍵日期」介乎明年3月31日至2028年2月29日。3個位於市區的屋苑中，觀塘安柏苑被上期推售的安樺苑、安楹苑及安麗苑包圍；啟德啟盈苑則在上期「樓王」啟悅苑旁邊，鄰近港鐵宋皇臺站，部分較高層單位或可遠眺維港海景及啟德體育園。

翻查資料，上期推售的安樺苑、安麗苑及安楹苑，平均市值呎價參考去年3月相關成交資料訂定，分別是11,330元、11,710元及11,890元，以市值六二折定價的平均呎價為7030元、7260元及7370元；而安柏苑平均市值呎價為10,030元，建議市值七折定價的平均呎價為7020元，與安樺苑比較，平均市值呎價在16個月內下跌約11%。

至於啟盈苑平均市值呎價為13,190元，建議市值七折定價的平均呎價為9230元，相對上期啟悅苑平均市值呎價15,140元下跌約13%，但啟悅苑以市值六二折定價的平均呎價為9390元，較啟盈苑每方呎相差僅160元。

房委會於2020年推出「居屋2020」4個新屋苑，涉7047個單位；及後推出的「居屋2022」及「居屋2023」，分別推售8926伙及9154伙。

朗然揀樓未有期

銷售受影響否待觀察

另外，房協去年11月推出安達臣道資助出售房屋項目「朗然」422伙，採用去年第三季成交資料，以市價六二折定價，平均呎價8916元，接獲近1.3萬份有效申請表，惟早前宣布原計劃今年第二季開始揀樓需延期，至今未有具體時間。由於新一期居屋同區的安柏苑平均呎價與上一期居屋相若，朗然銷售反應會否受影響，仍待觀察。

白表家庭入息6萬資產123萬皆降

據了解，新一期居屋綠白表配額維持40比60，白表家庭入息和資產限額則因應負擔能力有變而下調，建議入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者入息及資產限額則減至分別3萬元及61.5萬元。

消息稱，房委會將於今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓程序。今期亦會推售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等。消息透露，房委會估計推售這批單位的售樓收益接近193億元，可帶來運作盈餘近78億元。

擬第四季攪珠 明年第二季揀樓

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，新一期居屋建議以市值七折定價，相信因為近六成新屋苑單位集中在新界區，因此毋須提供較大折扣，且已顧及申請者負擔能力，相信售價水平是受助者可接受範圍內。

招國偉料售價可負擔

梁文廣感銷情樂觀

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣對新一期居屋銷情感到樂觀，因居屋對象和私樓有別，始終不能直接比較，最重要是對月入6萬元家庭而言，今期居屋大部分單位售價是他們負擔得來，且3個屋苑亦位處市區，相信會受有意申請的市民歡迎。

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