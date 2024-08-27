明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

市價回落 居屋六二折變七折 推5屋苑7132伙 減折扣後售價相若上期

【明報專訊】消息透露，房委會今年第四季推售新一期居屋，涉5屋苑共7132伙，是4年來推售新屋苑單位數目最少一次。雖然樓市下行，今期居屋十足市值呎價比上期已回落約一成，據悉房委會只調整折扣率，令售價水平與上期居屋相若，建議今期居屋以市價七折定價，單位面積由186至510平方呎不等，售143萬至467萬元，平均呎價5980至9230元。房委會資助房屋小組今午討論有關銷售事宜。有立法會議員認為，今期居屋大部分單位屬申請者可負擔水平，對銷售反應樂觀。

5屋苑3市區 涵啟德安達臣

據悉，「居屋2024」5個新屋苑均參考今年7月鄰近項目的私人和資助出售屋苑成交資料定價。5個新屋苑包括觀塘安達臣道安柏苑420伙、啟德啟盈苑1736伙、東涌裕興苑1344伙、油塘高曦苑864伙、屯門兆湖苑2768伙，預計「關鍵日期」介乎明年3月31日至2028年2月29日。3個位於市區的屋苑中，觀塘安柏苑被上期推售的安樺苑、安楹苑及安麗苑包圍；啟德啟盈苑則在上期「樓王」啟悅苑旁邊，鄰近港鐵宋皇臺站，部分較高層單位或可遠眺維港海景及啟德體育園。

翻查資料，上期推售的安樺苑、安麗苑及安楹苑，平均市值呎價參考去年3月相關成交資料訂定，分別是11,330元、11,710元及11,890元，以市值六二折定價的平均呎價為7030元、7260元及7370元；而安柏苑平均市值呎價為10,030元，建議市值七折定價的平均呎價為7020元，與安樺苑比較，平均市值呎價在16個月內下跌約11%。

至於啟盈苑平均市值呎價為13,190元，建議市值七折定價的平均呎價為9230元，相對上期啟悅苑平均市值呎價15,140元下跌約13%，但啟悅苑以市值六二折定價的平均呎價為9390元，較啟盈苑每方呎相差僅160元。

房委會於2020年推出「居屋2020」4個新屋苑，涉7047個單位；及後推出的「居屋2022」及「居屋2023」，分別推售8926伙及9154伙。

朗然揀樓未有期

銷售受影響否待觀察

另外，房協去年11月推出安達臣道資助出售房屋項目「朗然」422伙，採用去年第三季成交資料，以市價六二折定價，平均呎價8916元，接獲近1.3萬份有效申請表，惟早前宣布原計劃今年第二季開始揀樓需延期，至今未有具體時間。由於新一期居屋同區的安柏苑平均呎價與上一期居屋相若，朗然銷售反應會否受影響，仍待觀察。

白表家庭入息6萬資產123萬皆降

據了解，新一期居屋綠白表配額維持40比60，白表家庭入息和資產限額則因應負擔能力有變而下調，建議入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者入息及資產限額則減至分別3萬元及61.5萬元。

消息稱，房委會將於今年第四季攪珠，明年第二季開始揀樓程序。今期亦會推售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等。消息透露，房委會估計推售這批單位的售樓收益接近193億元，可帶來運作盈餘近78億元。

擬第四季攪珠 明年第二季揀樓

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，新一期居屋建議以市值七折定價，相信因為近六成新屋苑單位集中在新界區，因此毋須提供較大折扣，且已顧及申請者負擔能力，相信售價水平是受助者可接受範圍內。

招國偉料售價可負擔

梁文廣感銷情樂觀

立法會議員、房委會資助房屋小組委員梁文廣對新一期居屋銷情感到樂觀，因居屋對象和私樓有別，始終不能直接比較，最重要是對月入6萬元家庭而言，今期居屋大部分單位售價是他們負擔得來，且3個屋苑亦位處市區，相信會受有意申請的市民歡迎。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞