舊科課本：戀人親密無可厚非 惟一些年輕人誤解性

囑考慮雙方意願意外懷孕等

沒提「堅決拒絕婚前性行為」

課程發展議會在2010年發布「生活與社會科」，該科推行逾10年，今年9月起正式被「公民、經濟與社會科」取代。翻閱其中一間出版社在2014年發布的生社科課本，在中三級適用的「知情識性」單元設性教育內容，課文提到「戀人們有親密的舉動（如親吻、愛撫），甚至發生性行為原是無可厚非，但是一些年輕人往往對性和戀愛存有誤解」，又指「性行為不是戀人間必然發生的事情，也不是成熟的象徵」，強調如其中一方不願意，就不應該勉強對方，以及「性只是表達愛意的其中一種方法，並不等於愛，不能維繫或挽救感情，以及換取對方的好感」等。

課文提到，發生性行為前須考慮雙方的意願和感情基礎、對安全性行為的認知、承擔意外懷孕的後果、承擔法律責任，例如「凡與16歲以下青少年發生性行為或對他們作出猥褻行為，即使對方自願，亦屬違法，最高刑罰分別為監禁5年及10年」。

同稱運動可分散對性注意力

近月教育局推出公經社科性教育教材，當中提出情境，指與同學溫習時「有些生理反應」，可行應對方法包括立即離開現場，可提出「到運動場打羽毛球」，惹社會討論。比對10年前的生社科課本亦提到「處理性幻想和性衝動的方法」，課文也指出「做運動可以分散對性的注意力」，又指要「與戀人訂定親密行為的界限」，和「避免與異性身處容易引起性衝動的環境，如僻靜的公園」。