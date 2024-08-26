蔡若蓮否認性教材保守 特首：價值觀教育政府具主導

蔡：出發點盼保護學生

李：市民其他看法 局方會考慮

即將踏入新學年，公民、經濟與社會科會正式取代舊有的「生活與社會科」（生社科），在初中逐年推展，現時只有中一適用並經送審的公經社課本。局方上月初公布中三級支援教材，當中在「合乎情禮的親密關係」單元，提出讓學生簽署承諾書，訂下「戀愛和親密界限」，並指學生可邀請鄰座和信任的人作見證簽署。教材建議約會時「避免性感衣著」；面對異性有生理反應時，學生可提出離開現場，「到運動場打羽毛球等」；堅決拒絕婚前性行為。立法會議員張欣宇、江玉歡等批評教材內容與時代脫節。

李家超被問到對教育局有關愛情的教材惹起爭議有何看法，他回應稱，做教育尤其涉及價值觀、觀念時，不同人可以有不同意見，「但政府有主導性，即是我們希望建立怎樣的社會，所以教育局在這方面的確有教育局的看法」。李稱市民可提供其他看法，政策局會細心研究及考慮，但長遠「教育理念一定要培訓到下一代向着我們希望建立的社會、生活環境、整體社會文化，希望長遠建立對知識、行為的共識」。

蔡若蓮昨在無綫節目《講清講楚》說，留意到有議員認為教材「堅決拒絕婚前性行為」的內容很保守，但她不認同，解釋局方出發點是希望保護青少年，助學生長大時面對更複雜的社會環境，「以及尊重他們所愛的人，同時為自己行為負責任，因為14歲以下性行為是違法」。

校長質疑教材示例有效否

有曾教生活與社會科的不具名中學校長昨向本報說，性教育是價值觀教育的一種，指局方目標是培養學生有良好態度，他同意這方向，惟質疑教材示例是否有效，最怕教師「交差」，讓學生簽承諾文件當交功課，「學生是用教材的主角，要思考到底他簽完，代表什麼？若不簽，又如何？」被問局方教材是否不合時宜或守舊，他稱教界難以評論，若動輒叫教師避用教材，「怕別人上綱上線」；又表示他所屬的校長通訊群組中亦有討論事件，認為最適當做法是留給教師專業處理，且可按需要使用自己的校本教材。該中學校長建議，如有中學率先試教這課題，課後可蒐集學生反饋，局方可安排開放課堂予其他學校代表觀課。他又說，過往生社科或其他學科都會觸及性教育課題，不少中學邀請家福會、青協等機構到校辦講座，認為可輔助學生吸收課堂所學。