有籲政府帶頭增最低居住面積 李：現多人盼上樓 長遠會考慮

《施政》將交代劏房處理方案

李家超昨出席諮詢會後表示，政府目標不僅是改善目前劣質居住環境，而是長遠真正處理整個劏房問題，他已要求工作組進一步研究，一個月內匯報研究成果，他將於《施政報告》交代處理方案。亦有市民提及房屋問題，青年陸先生建議政府作為榜樣，增加公屋單位的最低居住面積，增加市民居住空間及幸福感；李回應說，住屋問題要因時制宜，按優次回應市民需要，目前很多人希望「上樓」，不過長遠也會考慮如何改善居住面積。

有倡因應學童自殺增輔導員

多名出席者關注社福政策，輔導員李小姐問到當局會否延長因應學童自殺而設立的「三層應急機制」，並建議政府在地區增設輔導員職位，縮短市民輪候輔導服務的時間。李家超表示，政府會在年底檢討三層機制，認為除了協助有精神健康需要的青少年，同時要從根源入手，例如加強他們處理問題的能力、從制度上紓緩學生壓力，有關工作是細水長流。

其他市民則提出建立高風險長者資料庫、加強樂齡科技支援、增加照顧者支援服務、擴展「社區客廳」覆蓋範圍等。李家超回應稱，明白社福需求很大，惟資源及人手總是有限，政府聆聽意見後會改善資源調配。