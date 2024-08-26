明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

市民關注市弱 李家超：設法搞活人流 料美減息助港經濟 預告優惠措施惠港政策陸續推

【明報專訊】特首李家超將於10月發表新一份《施政報告》，昨日舉行第二場地區諮詢會，多名出席市民關注經濟市道疲弱，建議再派消費券、反對明年重徵酒店稅等。李家超表示，政府會透過各種方法「搞活人流」，又指部分行業在經濟轉型期及「洗牌期」面臨較大挑戰，但市場預期美國最快下月減息，料有助本港經濟。他說政府優惠措施及國家惠港政策會一一推出，有信心經濟動力持續。

諮詢有倡派消費券反對徵酒店稅

《施政報告》地區諮詢會昨早在旺角伊利沙伯中學舉行，李家超率領多名司局長出席，約120名地區人士及市民參與。經濟市道繼續受關注，從事零售業的魏小姐表示，冀政府再派發消費券鼓勵市民留港消費，期望盡快重啟深圳居民來港「一簽多行」，並擴展至其他大灣區內地城市。從事酒店業的葉先生稱業界經營困難，「旺丁不旺財」，酒店房價已較去年回落，認為需留住旅客，反對政府明年重徵酒店稅。有市民建議善用海濱用地租予私人機構辦市集活動，並推出文旅渡輪路線。

李家超未有明確回應市民建議，稱「搞活人流」肯定是政府方向，相信人流增加自然能帶動經濟，當局會就不同意見與中央政府商討；又表示政府在旅遊發展負責「搭台」，冀百花齊放，但具體旅遊路線要由業界及地區人士構思。

稱「洗牌期」部分行業挑戰較大

李出席諮詢會後稱，本港正歷經濟轉型和洗牌期，市場出現更替，政府會盡量協助有困難的行業。他說市場預期美國最快下月起減息，相信會為投資者提供更多肯定性，企業更有信心大展拳腳，強調本港經濟環境正面，預告很多優惠措施及國家惠港政策將陸續推出。

再推百分百擔保貸款？

陳茂波：壞帳逾百億 要慎思

中小企近期促政府再推「百分百擔保特惠貸款」，以及延長「還息不還本」期限，財政司長陳茂波昨稱計劃是新冠疫情期間舉措，至今有逾130億元壞帳，是否長期推行要小心考慮，認為牽涉道德風險；重申政府一直從多方面支持中小企，包括支持資金周轉、協助公司推廣業務及升級轉型等。

陳茂波另發表網誌，指市場普遍預期聯儲局在今年底前會下調利率，然而何時減息及回落幅度尚未肯定，對於資產市場壓力的紓緩及本地投資氣氛的影響仍要小心評估。他表示本周將公布7月出口數據，預計會維持增長，若出口數字持續向好，加上外圍息率回落及投資氣氛改善，今年餘下時間經濟氣氛將維持平穩。

不過，前財政司長曾俊華昨在社交網站撰文，質疑政府集中舉辦盛事及發展旅遊，惟旅遊業佔本地生產總值（GDP）僅5%至6%，對振興經濟作用有限，建議從商務、貿易、物流着手，包括為傳統物流供應鏈的管理升級，才有力與其他主要港口競爭。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕陳茂波 百分百擔保特惠貸款 酒店稅 消費券 李家超 施政報告

上 / 下一篇新聞