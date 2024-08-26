市民關注市弱 李家超：設法搞活人流 料美減息助港經濟 預告優惠措施惠港政策陸續推

諮詢有倡派消費券反對徵酒店稅

《施政報告》地區諮詢會昨早在旺角伊利沙伯中學舉行，李家超率領多名司局長出席，約120名地區人士及市民參與。經濟市道繼續受關注，從事零售業的魏小姐表示，冀政府再派發消費券鼓勵市民留港消費，期望盡快重啟深圳居民來港「一簽多行」，並擴展至其他大灣區內地城市。從事酒店業的葉先生稱業界經營困難，「旺丁不旺財」，酒店房價已較去年回落，認為需留住旅客，反對政府明年重徵酒店稅。有市民建議善用海濱用地租予私人機構辦市集活動，並推出文旅渡輪路線。

李家超未有明確回應市民建議，稱「搞活人流」肯定是政府方向，相信人流增加自然能帶動經濟，當局會就不同意見與中央政府商討；又表示政府在旅遊發展負責「搭台」，冀百花齊放，但具體旅遊路線要由業界及地區人士構思。

稱「洗牌期」部分行業挑戰較大

李出席諮詢會後稱，本港正歷經濟轉型和洗牌期，市場出現更替，政府會盡量協助有困難的行業。他說市場預期美國最快下月起減息，相信會為投資者提供更多肯定性，企業更有信心大展拳腳，強調本港經濟環境正面，預告很多優惠措施及國家惠港政策將陸續推出。

再推百分百擔保貸款？

陳茂波：壞帳逾百億 要慎思

中小企近期促政府再推「百分百擔保特惠貸款」，以及延長「還息不還本」期限，財政司長陳茂波昨稱計劃是新冠疫情期間舉措，至今有逾130億元壞帳，是否長期推行要小心考慮，認為牽涉道德風險；重申政府一直從多方面支持中小企，包括支持資金周轉、協助公司推廣業務及升級轉型等。

陳茂波另發表網誌，指市場普遍預期聯儲局在今年底前會下調利率，然而何時減息及回落幅度尚未肯定，對於資產市場壓力的紓緩及本地投資氣氛的影響仍要小心評估。他表示本周將公布7月出口數據，預計會維持增長，若出口數字持續向好，加上外圍息率回落及投資氣氛改善，今年餘下時間經濟氣氛將維持平穩。

不過，前財政司長曾俊華昨在社交網站撰文，質疑政府集中舉辦盛事及發展旅遊，惟旅遊業佔本地生產總值（GDP）僅5%至6%，對振興經濟作用有限，建議從商務、貿易、物流着手，包括為傳統物流供應鏈的管理升級，才有力與其他主要港口競爭。

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