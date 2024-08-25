環境局：福島核站兩月一事故 惡化或加強保障食安

【明報專訊】日本去年起排放核污水至今約一年，至今排放逾6萬噸。環境及生態局昨稱，單是被傳媒披露和報道的福島核電站事故，過去一年已有7宗，平均約兩個月便有一宗，頻率之高令人震驚。局方稱如發現惡化，不排除需採進一步措施加強保障香港食物安全。在北京，外交部發言人毛寧前日（23日）稱，雙方維持磋商，強調「日方愈是透明開放，愈有助於緩解國際社會憂慮」。本港食物及環境衛生諮詢委員會委員兼立法會議員陳克勤認為港府措施「宜緊不宜鬆」，應保持現時抽驗水平，一旦核電站發生事故甚至應加強抽驗。
稱核污達30年 港須採預防措施
環境及生態局昨在facebook稱，日本政府近日從不同渠道表示福島核污水經處理後符國際標準，要求本港放寬管制日本水產進口，局方已多次向日方指出，核污將長達30年、涉逾130萬噸，時間和規模之大前所未有，一旦有失誤對海洋生態和食安可帶來「災難性後果」，故本港必須採取預防措施。
局方稱，福島核電站平均約兩個月便有一宗事故，面對如此管理和監控水平及一旦出事可導致嚴重後果，本港採取務實預防措施是「必要的、亦是科學的」。局方重申，會繼續密切留意核污水排放發展，進一步審視對食安影響，不時檢視應對措施。
翻查資料，時任署理政務司長卓永興本月16日曾與日本農林水產大臣坂本哲志、日本駐港總領事岡田健一會面，稱港府和社會高度重視食安和公眾健康，必須審慎行事及嚴格把關，強調會密切留意核污水排放發展，不時檢視應對措施。昨日環境及生態局帖文內容與一周前有所不同。
本港去年8月底起向日本10個都縣實施水產進口禁令，並加強檢測日本進口食品核輻射水平，截至昨日，食安中心及漁護署分別檢驗逾7.8萬次及逾1.8萬次，未驗出輻射超標。
陳克勤：措施宜緊不宜鬆 現水準合適
身兼民建聯主席的陳克勤認為，過去一年無超標不代表政府可放寬檢測，否則市民若進食有問題食品後果「可大可小」，政府需確保進口食品「萬無一失」。至於是否需增加進口禁令範圍，陳認為現時措施均已配合內地標準及要求，安全水準已合適；除非發生事故導致核輻射影響擴大，才需加強抽驗的範圍及密度。
外交部促日方回應國內外關切
內地去年8月起全面暫停進口原產地為日本的水產品，被問到雙方就進口禁令討論進展，毛寧再次敦促日方認真回應國內外關切，切實履行自身責任和義務，全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排。她重申，包括中方在內的各國採取相應防範和應對措施，維護食安和民眾健康，完全正當、合理、必要。