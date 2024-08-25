環境局：福島核站兩月一事故 惡化或加強保障食安

稱核污達30年 港須採預防措施

環境及生態局昨在facebook稱，日本政府近日從不同渠道表示福島核污水經處理後符國際標準，要求本港放寬管制日本水產進口，局方已多次向日方指出，核污將長達30年、涉逾130萬噸，時間和規模之大前所未有，一旦有失誤對海洋生態和食安可帶來「災難性後果」，故本港必須採取預防措施。

局方稱，福島核電站平均約兩個月便有一宗事故，面對如此管理和監控水平及一旦出事可導致嚴重後果，本港採取務實預防措施是「必要的、亦是科學的」。局方重申，會繼續密切留意核污水排放發展，進一步審視對食安影響，不時檢視應對措施。

翻查資料，時任署理政務司長卓永興本月16日曾與日本農林水產大臣坂本哲志、日本駐港總領事岡田健一會面，稱港府和社會高度重視食安和公眾健康，必須審慎行事及嚴格把關，強調會密切留意核污水排放發展，不時檢視應對措施。昨日環境及生態局帖文內容與一周前有所不同。

本港去年8月底起向日本10個都縣實施水產進口禁令，並加強檢測日本進口食品核輻射水平，截至昨日，食安中心及漁護署分別檢驗逾7.8萬次及逾1.8萬次，未驗出輻射超標。

陳克勤：措施宜緊不宜鬆 現水準合適

身兼民建聯主席的陳克勤認為，過去一年無超標不代表政府可放寬檢測，否則市民若進食有問題食品後果「可大可小」，政府需確保進口食品「萬無一失」。至於是否需增加進口禁令範圍，陳認為現時措施均已配合內地標準及要求，安全水準已合適；除非發生事故導致核輻射影響擴大，才需加強抽驗的範圍及密度。

外交部促日方回應國內外關切

內地去年8月起全面暫停進口原產地為日本的水產品，被問到雙方就進口禁令討論進展，毛寧再次敦促日方認真回應國內外關切，切實履行自身責任和義務，全面配合建立周邊鄰國等利益攸關方實質參與、獨立、有效的長期國際監測安排。她重申，包括中方在內的各國採取相應防範和應對措施，維護食安和民眾健康，完全正當、合理、必要。