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已開會60次 港大調研小組無時間表

【明報專訊】香港大學早前因副校長任命等掀起校政風波，政府6月成立調研小組跟進。教育局長蔡若蓮在電視節目稱，調研小組未設時間表，已召開最少60次會面見不同持份者。被問及調研小組是否建議不執行個別暫任副校長任命，蔡稱會考慮任命中各種程序和可行性等因素，如實反映意見。

港大校委會和校長張翔早前在任命副校長等事宜各執一詞。校委會5月底在張翔反對下通過委任5名新的暫任副校長，雙方事後發聲明隔空駁火，政府6月成立調研小組跟進，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。

蔡若蓮在有線《有理有得傾》被問及調研小組會否在9月開學前完成調研，她稱調研小組是一個互相溝通的過程，未設完成時間表。她又說，小組與不同持份者召開至少60次會面，釐清了許多事實，亦提出一些建議。蔡希望透過溝通、協調各方對管治的不同意見推動學校領導和管理層達成共識。

被問及調研小組有否建議不執行個別暫任副校長的任命，蔡未正面回應，稱小組按照實情會見不同持份者，考慮任命的各種程序、可行性等因素，會因應事實反映建議。

大學加費 蔡稱不宜個別學科加

另外，政府擬明年起增加資助大學學費，分3學年逐步加至49,500元。被問及有否考慮增加個別學科學費，蔡若蓮以醫科為例，憂令部分學生有志從醫服務社會卻受限於學費負擔，希望每個學生可公平因應自己能力選擇適合學科，不宜按個別科目收取學費。

相關字詞﹕教育局 蔡若蓮 校政風波 港大

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