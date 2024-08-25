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青協稱機制助減社工教師壓力 學者：不斷增資源僅「追落後」

【明報專訊】教育局長蔡若蓮昨稱「三層應急機制」倘變恆常或影響其他服務。有輔導機構認為機制有效支援學生精神健康需要，減輕駐校社工及輔導教師的壓力，但理解政府對延長機制有許多考慮，亦需視乎資源是否足夠。有學者則認為，不斷增加資源也只是追落後，根源問題仍是學校環境及學童自身壓力等，建議學校開學後給予空間，鼓勵師生多接觸，組織保護網。

青協督導主任陳英杰表示，去年應急機制推出後，青協主要在新界西支援學校，提供情緒健康教育及篩查，識別有情緒困擾學生。對於非學校已知個案或有其他需要的學生，機構社工亦會提供輔導。

陳形容，應急機制除為校長提供快速渠道轉介較危急個案去醫院外，亦支援學生精神健康需要，減輕學校社工、輔導教師處理精神健康的壓力。此外，校外機構亦能與駐校社工互相補位，透過網上輔導、網上外展服務等，在非上學時間提供情緒支援。陳認為若機制延長對師生皆有裨益，但具體延長時間需視乎政府決定。他又稱近期學童求助數字較穩定，預料壓力指數不會有太大波動。

葉兆輝：根源仍在學校環境學童壓力

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指出，以往缺乏應急機制時校長對學生安全十分擔憂，亦不知如何求助。雖然機制已延至今年底，他認為不斷增加資源也只是追落後，根本問題仍在於學校環境和學生壓力等。他提醒不應只關注已出現問題的學生，還需關注尚未出事但有風險的學生。

葉又說，9月底至10月初是學童自殺高危時段，呼籲學校給予空間，鼓勵師生多接觸交流，組織有效保護網。

相關字詞﹕葉兆輝 青協 蔡若蓮 三層應急機制

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