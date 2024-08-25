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「三層應急恆常化或損其他服務」 蔡若蓮：做階段總結檢視延否 議員：自殺問題仍峻

【明報專訊】政府去年底因應學童自殺頻發，在全港中學推出校本「三層應急機制」（下稱機制），冀及早識別和支援高自殺風險學生，其後延長至年底。教育局長蔡若蓮稱，機制針對高峰期額外安排，若恆常化涉調撥人手等，或影響其他社會人士使用精神健康服務，會做階段性總結，檢視是否延長；亦會考慮在考試前後等需求高峰期才啟動機制。有立法會議員認為，現時學童自殺問題仍嚴峻，因「人手問題」減少對學童精神健康支援不合理，倡再延長機制。

政府去年12月推出機制，為期兩個月，今年初延長至年底。機制第一層是學校優先照顧和輔導有較高自殺風險學生；第二層是若學校人手不足，教育局會協助將有關個案轉介至社署統籌的「校外支援網絡隊伍」跟進；第三層是由校長轉介有嚴重精神健康需要的學生予公立醫院精神科，醫管局會優先處理緊急個案，並設校長諮詢熱線。

蔡稱涉人手調撥 或研高峰期重啟

蔡若蓮出席有線新聞《有理有得傾》表示，機制運作良好，由校長即時轉介至精神科有逾200宗個案。教育局昨補充，截至8月21日，第二層校外支援個案共有123宗。翻查資料，醫管局至今年5月底透過第三層機制共接獲254宗由校長轉介有嚴重精神健康需要的個案。

被問到機制會否變恆常安排及擴展至小學，蔡若蓮形容機制為「特別針對高峰期的額外安排」，社會不同年齡層皆有精神科服務需要，倘恆常化或影響其他服務。

朱國強：幫助大 因人手削援不合理

蔡又稱，機制將做階段性總結，未來其中一個檢視方向是在高峰期重啟機制，如長假期後或考試前後，會按實際情况決定是否考慮延長。她透露，新學年推出《4Rs精神健康約章》，冀再提高學校意識，有393間中小學響應，佔全港中小學約40%。

教育界立法會議員朱國強說，現時學童自殺問題仍嚴峻，希望能延長機制並擴展到小學。他提及第三層機制幫助很大，過往學校未必有資源及時轉介學生或諮詢醫生意見，認為因人手等資源問題減少對學童的精神健康支援不合理，但同意應加強預防措施。

選委界議員鄧飛稱，機制令學校、教師更有自覺意識關注學生情緒，認同機制應恆常化，但理解政府要「計數」，促當局優先處理學童精神健康。

第三層轉介逾200宗 醫生指不少

精神科專科醫生莊勁怡認為，半年有約250宗嚴重個案獲轉介至精神科服務「並非小數目」，嚴重個案多已有自殺傾向、自殘行為等。她建議由大學等研究機構分析獲轉介至精神科的個案，研究其中趨勢及模式，檢視成效及有無其他協助方式。

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相關字詞﹕精神健康 學童情緒問題 蔡若蓮 三層應急機制

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