政府拍片回顧搶才引資 有人才夫婦捨星取港

【明報專訊】特首李家超明日將出席第二場《施政報告》地區諮詢會。他昨日在社交網站上載片段，回顧過去一年政府大力搶人才、搶企業，招商引資的成果。片中引述落戶香港的內地、英國及泰國跨國企業正面評價政府或科技園協助，亦有在新西蘭生活的夫婦說在香港及新加坡之間選擇，最終經人才計劃來港。
影片引述去年12月在亞洲開設首個辦公室的英國跨國製片公司Casual創意總監艾湯姆（Thomas Elliott）說，香港稅制簡單，政府也有制度支援，落戶初期獲政府邀請參加活動，聯繫香港社會。艾湯姆說，近期考慮利用大灣區優勢擴展業務。Casual今年6月在新加坡開分公司，根據該公司網站，「很多客戶過去一段時間一直在問我們會否擴展至新加坡」。
片中另訪問數字王國首席執行官謝安，以及泰國首富家族成員、正大光明集團副總裁謝量才。謝安稱讚香港官員知道香港和公司需要什麼；謝量才則說港府幫了很多、提供了很多支持。
分別來自柬埔寨和在廣州出生的夫婦羅成海和李豐昀在片中稱，他們在新西蘭生活23年，於新加坡及香港之間選擇，最終經人才計劃來港。羅說香港是國際城市、資本市場龐大及靠近內地，認為對專業發展而言，以香港較佔優。
片中亦提及自去年至今年7月，投資推廣署協助逾700間企業在港開設或拓展業務，涉投資近1000億元；而政府人才計劃吸引超過14萬人來港。