政府拍片回顧搶才引資 有人才夫婦捨星取港

影片引述去年12月在亞洲開設首個辦公室的英國跨國製片公司Casual創意總監艾湯姆（Thomas Elliott）說，香港稅制簡單，政府也有制度支援，落戶初期獲政府邀請參加活動，聯繫香港社會。艾湯姆說，近期考慮利用大灣區優勢擴展業務。Casual今年6月在新加坡開分公司，根據該公司網站，「很多客戶過去一段時間一直在問我們會否擴展至新加坡」。

片中另訪問數字王國首席執行官謝安，以及泰國首富家族成員、正大光明集團副總裁謝量才。謝安稱讚香港官員知道香港和公司需要什麼；謝量才則說港府幫了很多、提供了很多支持。

分別來自柬埔寨和在廣州出生的夫婦羅成海和李豐昀在片中稱，他們在新西蘭生活23年，於新加坡及香港之間選擇，最終經人才計劃來港。羅說香港是國際城市、資本市場龐大及靠近內地，認為對專業發展而言，以香港較佔優。

片中亦提及自去年至今年7月，投資推廣署協助逾700間企業在港開設或拓展業務，涉投資近1000億元；而政府人才計劃吸引超過14萬人來港。