林健鋒：申貸更透明經營多些預算 廠商會：鞏營商信心

經民聯發稿表示歡迎金管局迅速回應，期望新機制能切實協助有資金需要的中小企，並幫助準業主圓置業夢，促進經濟和樓市健康發展。經民聯認為，隨着美國聯儲局減息在望，利率高企對本港經濟的壓力有機會紓緩，目前正值經濟邁向復蘇關鍵時刻，不少企業期望業務升級轉型，促請政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃，協助企業尤其中小企改善現金流。

地產代理商會：將轉交個案予金管局

本月9日與經民聯向金管局反映業界苦况的香港地產代理商總會主席潘達恒昨稱，金管局和三大銀行有積極回應業界關注。他認為成立專組能在市場釋放信號，讓一些過去「過分積極」控制風險的銀行，會跟隨指引審批按揭和處理「call loan」（要求提早還款）。他說會盡快將早前與其他地產商會蒐集的個案轉交金管局跟進。他說有業主和買家都歡迎新措施，尤其銀行承諾兩周內會有按揭審批結果，能讓準買家放心。

廠商會表示歡迎金管局成立專組，相信有助增加融資過程透明度，讓中小企獲更公平貸款待遇，鞏固營商信心。該會會長盧金榮稱，雖然香港經濟正加快復蘇，但部分行業仍面臨重重挑戰，中小企抗逆能力較弱，希望銀行業能保持靈活和相對寬鬆態度，處理企業還款安排及貸款申請。

香港中華總商會歡迎金管局安排，建議當局探討進一步優化「中小企融資擔保計劃」，因應不同擔保產品，降低貸款利率或提供更多利息補貼，並考慮把相關擔保計劃恆常化。