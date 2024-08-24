明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

林健鋒：申貸更透明經營多些預算 廠商會：鞏營商信心

【明報專訊】行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒早前聯同地產代理界代表見金管局副總裁阮國恒，林一度為業界近年經營苦况感觸落淚。對於金管局與銀行公會昨宣布成立中小企融資專責小組，並推出相應措施，林表示很高興其意見獲金管局和銀行業界回應，相信措施可增加中小企向銀行申請貸款透明度，在經營業務時有多些預算。他希望政府推出更多措施幫助中小企。

經民聯發稿表示歡迎金管局迅速回應，期望新機制能切實協助有資金需要的中小企，並幫助準業主圓置業夢，促進經濟和樓市健康發展。經民聯認為，隨着美國聯儲局減息在望，利率高企對本港經濟的壓力有機會紓緩，目前正值經濟邁向復蘇關鍵時刻，不少企業期望業務升級轉型，促請政府重推「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃，協助企業尤其中小企改善現金流。

地產代理商會：將轉交個案予金管局

本月9日與經民聯向金管局反映業界苦况的香港地產代理商總會主席潘達恒昨稱，金管局和三大銀行有積極回應業界關注。他認為成立專組能在市場釋放信號，讓一些過去「過分積極」控制風險的銀行，會跟隨指引審批按揭和處理「call loan」（要求提早還款）。他說會盡快將早前與其他地產商會蒐集的個案轉交金管局跟進。他說有業主和買家都歡迎新措施，尤其銀行承諾兩周內會有按揭審批結果，能讓準買家放心。

廠商會表示歡迎金管局成立專組，相信有助增加融資過程透明度，讓中小企獲更公平貸款待遇，鞏固營商信心。該會會長盧金榮稱，雖然香港經濟正加快復蘇，但部分行業仍面臨重重挑戰，中小企抗逆能力較弱，希望銀行業能保持靈活和相對寬鬆態度，處理企業還款安排及貸款申請。

香港中華總商會歡迎金管局安排，建議當局探討進一步優化「中小企融資擔保計劃」，因應不同擔保產品，降低貸款利率或提供更多利息補貼，並考慮把相關擔保計劃恆常化。

相關字詞﹕廠商會 香港地產代理商總會 經民聯 金管局

上 / 下一篇新聞