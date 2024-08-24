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市場分析：助盡快確定上會否 增「即供」入市信心

【明報專訊】3家發鈔行匯豐、中銀及渣打，再加上恒生（0011）、東亞（0023）及工銀亞洲共6家銀行，均承諾若申請人繳交證明文件齊備，可於兩周內批核按揭。有市場人士表示，是次銀行表明兩周內公布申請按揭結果，可令選擇「即供付款」的買家盡快確定是否成功上會，相信有效提升買家入市信心。

現一般需時3至5周 偶有更長

現時住宅物業買賣時雙方會簽署「臨時買賣合約」，買方須向賣方繳付俗稱「細訂」的臨時訂金，金額由買賣雙方協議，普遍為樓價3%至5%；一般於簽訂臨約14天後，再簽訂「正式買賣合約」落實「必買必賣」條款之餘，更要支付樓價約一成作「大訂」。當遇上樓市波動時，買賣雙方於簽訂臨約後亦有可能反悔，若買家打算「撻訂」取消交易，除會損失訂金之外，亦有可能被賣方追收物業重售差價。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，現時銀行處理按揭批核，一般需時3至5周，當遇上低息或高回贈「尾班車」時，銀行經常出現按揭審批「塞車」情况，申請人遞交申請逾一個多月亦未有回覆。

簽臨約與正式合約時距 一手樓短至5天

中原按揭董事總經理王美鳳表示，對於大部分買樓者而言，是否能夠成功獲批按揭屬順利成交流程的關鍵，而二手物業買家一般於簽署臨約14天內，需簽訂正式買賣合約。她認為兩周內通知按揭申請結果，可讓買家早日確定上會成功率，若盡早提交按揭申請，相信有效提升買家入市信心。她說，銀行審批一手及二手物業按揭時間分別不大，均按申請人還款能力及入息證明等條件批出，但一手物業簽訂臨約與正式買賣合約的時距會短至5天，較二手樓的14天為短。

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