金管局銀行設專組助中小企融資 6大行：樓按文件齊兩周內審批 余偉文盼成標準

阮國恒：不會指導銀行審批貸款

此外，回應物業代理向當局反映銀行收緊樓宇按揭審批、申請需時影響買家入市信心，6間大型銀行昨承諾若文件齊全，會在兩周內完成樓按批核（見另文）。金管局總裁余偉文稱會與其他銀行商討，希望兩周審批時間成為行業標準。

余偉文昨與匯豐、中銀和渣打三大銀行公會主席銀行的行政總裁會面。他說三大行再次確認沒有改變對中小企融資的風險胃納、沒有改變信貸審批準則，並會確保貫徹執行金管局和銀行業界3月時公布的9項支持中小企措施，包括不會要求按時還款的按揭客戶提前還款（call loan）、不會單純因抵押品價值變化而調整客戶信貸額度，即使需要調整額度，亦會給予客戶最少6個月過渡期等。

小組涵11銀行高層 處理轉介個案

中小企融資專責小組成員包括11間活躍於中小企貸款的銀行高層和金管局監管人員，預期一至兩周內舉行首次會議。阮國恒說，當局3月推出專門渠道蒐集中小企對銀行貸款的意見，至今只收到低單位數個案需當局跟進，當中沒有call loan個案。不過商會不時反映中小企面臨銀行call loan、被不公平對待，稱企業擔心被銀行「秋後算帳」，故沒向當局轉交個案，因此由當局聯同銀行高層組成專責小組處理，冀減低中小企疑慮。

推審批覆核安排 客戶可問因

金管局同日公布，11間銀行將共同推出信貸審批覆核安排，提升銀行信貸決定過程透明度。新舊中小企客戶申請貸款或信貸額度調整時，可要求銀行重新審視其信貸決定，銀行會由較高級別或專責職員重新檢視個案，客戶可了解銀行的考慮因素，並有機會提供額外資料。若銀行要對償付困難並無法改善的個案回收貸款，也需要向客戶清楚解釋原因。

對於其他銀行的貸款取態，阮國恒表示恒生、工銀亞洲和東亞銀行皆稱對中小企風險胃納不變，以上六行已佔中小企貸款很大份額。在當局多個中小企貸款季度調查顯示，本港中小企貸款額度平穩，銀行對92%至93%客戶維持信貸額度不變，只有3%至4%被降額，也顯示整體銀行在中小企貸款轉變不大。雖然不排除小型銀行風險取態有變，當局也推出措施方便客戶轉換貸款銀行，包括協助企業轉移信貸資料、抵押品予新貸款銀行以加快審批，提高中小企議價能力。

至於措施會否拖累銀行信貸質素，阮國恒說銀行過去已推出不少支援中小企措拖，截至6月底中小企特定分類貸款比率為3.4%，雖高於整體比率在3月底時的1.79%，但仍在銀行可處理範圍，本質上中小企貸款的比率也會高於整體貸款。他認為銀行待客公平和管理風險不存在根本衝突，若有合理原因，當局不會介入銀行採取風管措施。余偉文則稱，銀行需維持一貫有效的風險管理，兼顧對存戶的保障。

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