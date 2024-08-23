稱福島水產未再跌價 漁民憂核污損後代生計

日領館：不符標準「處理水」不排海

去年核污水排放前後，本報兩度訪問小野春雄，當時他說水產聲譽嚴重受損，例如白飯魚市價由每公斤1000至1200日圓，跌至排放後800日圓。自福島核電站事故後，不少漁業組織自發檢測，他日前稱過去一年未見超標。連父親、自己和3名兒子在內，他們三代均是漁民，認為即使影響並非短期內發生，「無人能準確掌握在30年、50年，甚或100年後發生什麼事」，擔心子孫是否仍可從事漁業。

完成180宗補償 東電賠17億港元

日本駐港總領事館表示，日本將在海外舉辦日本水產品的銷售和商務會議等，促進海外消費者和經銷商貿易；另會增加國內消費及由東電提出補償，確保從業員不會因排放遭受任何損害。根據福島電視台本月初報道，東電接獲約2900宗與賠償相關查詢，其中550宗屬賠償申請；截至上月底，東電已完成180宗共約320億日圓（折合約17億港元）賠償，主要涉及內地禁止進口日本水產品後導致帶子和海參交易終止的損失。

學者對30年內完成排放不樂觀

東京大學大學院文學研究科教授張政遠稱，核電站持續產生核污水，包括流經廠房的雨水及地下水，日均70至90噸污水出現，而當地污水儲存空間有限，若日本長遠無法從源頭解決「終極問題」，當局目標在30年內完成排放不太樂觀。

核污水早已成為中日外交爭議題目。內地去年8月起全面暫停進口原產地為日本的水產品。日本駐港總領事館表示，上月26日舉行的東盟與中日韓外長會議上，日本外務大臣上川陽子與中國外交部長王毅會談，引述雙方同意加快為解決問題的協商進程；而上川陽子再次強烈要求中方立即撤銷對日本食品的進口限制措施。根據外交部網站，王毅當時重申中方立場，強調應確保利害關係人有效參與、獨立取樣，並建立長期國際監測機制。