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年花千萬元檢測 未驗出輻射超標 議員籲開支「就住使」倡減頻率

【明報專訊】政府去年8月底起實施日本10個都縣水產品進口禁令，並加強檢測日本進口食品等的核輻射水平。綜合多個部門向本報提供數據，政府去年度相關檢測開支約1057萬元，未驗出輻射超標；而截至上周三（14日）共發現41宗違令個案，向涉多次違令的7間食品進口商提出25宗檢控，平均罰款3000元。

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員江玉歡認為，日本排放核污水計劃長達30年，而港府目前面臨財赤，所有開支應「就住使」，未來應逐步減少檢測數量和頻率，「人家排放數十年，難道我們每年都用這麼多錢（檢測）？」日本水產批發商力生控股集團主席高俊傑說，目前食安中心檢測水產品時長由昔日1至2小時，延長至兩三小時，認為可維持抽查多一段時間，增加市民信心，惟建議慢慢減少頻次。

7進口商涉違令2至5次

25宗檢控平均罰款3000

政府目前禁止東京都、福島等日本10個都縣的水產品進口，而從福島等5縣進口的其他指定食品須具證明書。食環署回覆稱，禁令生效起至上周三發現41宗違令個案，涉44項食物，全部已封存，無流出市面；7間進口商涉違令2至5次，食安中心共提出25宗檢控，被定罪個案罰款2000至4500元，平均3000元。

現時日本進口食品須由食安中心檢驗核輻射，始可於市場供應，在日本展開排放至昨日共檢驗7.8萬次。食環署回覆稱，政府過去3個年度為加強檢測日本進口食物及環境監測的開支，每年約1000萬元，包括購置檢測儀器、儀器保養、檢測消耗品和聘請非公務員合約員工等，其中2023/24年度食安中心輻射監察組人手開支約187萬元。

本地漁獲每日一檢

開支57萬增逾15倍

漁護署在日本排放核污水後，將本地漁獲輻射檢測加密至每日一檢，至昨檢測1.8萬次。該署回覆數據顯示，2023/24年度相關開支57萬元，較2021/22年度3.4萬元增逾15倍。至於天文台去年7月起將本港水域輻射監測，由每季一次增至每月一次，天文台回覆稱有關工作是調配內部資源，不涉額外開支。

相關字詞﹕江玉歡 天文台 漁護署 食環署 食物安全命令 日本核輻射 核污水

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