排核水一年 日：輸港水產跌逾兩成 稱遊日港人新高「證信安全」 港府：進一步審視食安影響

明報記者 施晉宇 張逸羲

環境局：日未保證稀釋裝置長期有效

本報向環境及生態局查詢對日本排放核污水最新取態，以及會否考慮放寬或撤銷禁令。局方表示日方目前未能保證淨化和稀釋裝置能長期有效運作，以及排放不會對食物安全以至海洋生態構成任何潛在風險，福島核電站亦屢生事故；局方會繼續留意排放發展，包括日方及國際原子能機構監察和科學數據等，審視對食安影響，並不時檢視應對措施。

日領館：去年港1/3日式食肆倒閉

福島核電廠本月初啟動新一輪約7800噸核污水排放，直至後日（25日）結束。日本駐港總領事館回覆稱，至今向國際社會解釋和交換意見約1500次，而日本採取萬全措施確保排放「ALPS處理水」（即經處理的核污水）安全，在港日測試也「理所當然」無超標。日本駐港總領事館稱，本港飲食業最受打擊是高級「廚師發辦（Omakase）」餐廳，本地旅遊業復蘇緩慢和經濟不景，加上水產進口禁令，是很多餐廳結業原因，去年三分之一日式食肆倒閉；而今年上半年有127萬名港人訪日，較2019年同期增16.2%，「證明許多港人認為日本食品和食材是安全」。

日水產批發：生意跌主因經濟疲

香港餐飲聯業協會會董陳強稱，其3間日式餐廳包括「廚師發辦」食肆已先後結業，30多名員工受影響。他說去年排放核污水後兩三個月，生意下跌四成；現時食客對日本食材恢復信心，「幾乎無」擔憂核污水，惟受市道復蘇緩慢及北上消費影響，對業界帶來「比想像中嚴重」的衝擊。該會會長黃家和說，手上無日式食肆具體倒閉情况的資料，但得悉去年起不少日式食肆生意大跌九成並結業，也有很多因租約未完而「捱得好辛苦」。他稱部分食材例如藍鰭吞拿魚出產地方不多，較難找替代，認為放寬禁令有助業界恢復生意。

從事日本水產批發的力生控股集團，其主席高俊傑稱，今年上半年生意較2021年高峰跌四成，惟主要受北上消費及經濟疲弱等影響。他說受禁令影響的水產佔整體批發量少於5%，在禁令生效後約一個月已有來自九州及北海道的替代品，至今對批發無大影響。

東京大學大學院文學研究科教授張政遠說，港日兩地從業員長期合作已建立逾數十載信任及「超越純粹經濟的友誼」，憂慮禁令持續會令日本從業員「心急」，改與其他地區合作。

議員：拼經濟大前提 禁令要平衡

立法會食物安全及環境衛生事務委員會委員江玉歡認為，政府須按科學執行措施，明確釐定何等情况下可放寬或撤銷禁令；在本港拼經濟為大前提下，須與禁令取平衡，「你問問誰去東京不吃魚生，現在反而令人去了旅行」。本港過去一年檢測核輻射均無超標（見另稿），她建議政府向日本索取監測數據，若未見異常，應考慮逐步放寬禁令，准許從10個都縣重新進口水產並集中檢測。

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