「健康未全恢復」 澳門特首賀一誠不爭連任

學者料因自治議會討論空間收窄

賀一誠昨透過澳門新聞局發聲明，稱對澳門有深厚感情，已竭盡全力發展，秉持「協同奮進、變革創新」理念，謀劃推動多元發展，努力構建發展新格局、重塑競爭新優勢；為澳門長遠發展，從大局出發，決定不參加下屆特首選舉。他感謝中央及澳門各界支持。

賀一誠2019年在無競爭下當選第五屆特首，他今年6月宣布休假，並曾延長合共連休39日，不尋常做法引起關注。政府新聞局上月稱賀休假期間做例行體檢，並接受必要診療，目前身體狀况良好。

新一屆澳門特首候選人提名期下周四（29日）展開，余永逸說，澳門蓮花商會會長鄭子明上月已宣布參選，做法不尋常，不排除反映賀早已無意連任。被問下屆誰是「黑馬」，他指行政法務司長張永春及經濟財政司長李偉農分別代表兩股不同建制力量，不排除兩人都會角力，現時言之尚早。

立法會議員林宇滔認為，現屆政府施政能力和結果與公眾期望有較大落差，認為賀不參選對社會是「好的狀况」。去年澳門財政儲備的資本金額逾5804億澳門元，林指現屆政府維持充足儲備，惟仍有一系列問題未解決，政府就活化六大片區資訊不足，企業無法參與拓展非博彩的經濟活動，相信社會「求變」急切，期望下屆政府有智慧地解決。

港澳辦文章：信新一任譜新篇章

港澳辦在賀一誠發聲明後刊出署名「港澳平」文章，引述國家主席習近平稱，澳門雖小，但只要「路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲」，在中央領導、澳門歷任特首和特區政府帶領下，回歸25年來已奠定實現更好發展的堅實基礎；相信新一任特首和新一屆特區政府定能再接再厲，譜寫具有澳門特色的「一國兩制」篇章。文中未談及賀宣布不參選決定。