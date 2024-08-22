濫用公屋舉報倍增 房協：有告發前男友 有質疑鄰居飲貴酒

潘源舫說，舉報濫用公屋情况有顯著改善，有利房協前線人員採取打擊違規行為的行動。他透露兩宗較特別的舉報個案，其中一宗是有拍拖男女分手，女方向房協舉報懷疑前男友濫用公屋單位；另一宗是有房協公屋租戶指鄰居經常飲用貴價紅酒，懷疑對方擁有資產超出規定上限，房協接獲舉報後隨即調查，現時調查仍繼續。

看小紅書留意有否出租公屋

此外，房協會定期及不定期在不同時間家訪租戶，一旦有發現便會加快追查，並且會優先處理較易出現單位丟空及水電用量偏低的個案。潘源舫說，房協人員亦會在小紅書等社交媒體查看會否有公屋租戶把單位出租，曾發現家維邨住宅發售計劃單位放租，需轉交其他部門跟進。

房協去年底實施加強打擊濫用公屋措施，因違反租約條款等被終止租約的前公屋租戶，以及其租約內已年滿18歲的家庭成員，由終止租約翌日起計5年內，會被禁止再申請公屋。房協亦會將有關租戶資料通報房委會，以加強打擊濫用個案。