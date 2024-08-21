8食環主任涉按「優待」名單面試 1認瀆職頂證 遴選小組傳閱 36販管隊應徵者獲加分

另7被告不認罪 多案發後退休

8名被告依次為羅世華（60歲）、李達釗（61歲）、戴焯輝（59歲）、易錦添（61歲）、麥偉忠（59歲）、鄧永平（64歲）、黃偉雄（59歲）及陳江松（64歲）。除黃偉雄外，其餘7人案發後已相繼退休。

根據羅世華承認的案情，食環署當年2月招聘助理販管主任，收到逾5000份求職申請，約2100人獲安排面試，羅在案發期間為署理首席小販管理主任，獲委任為遴選小組成員。同年6月，時任招聘小組行政主任陳學基向所有負責遴選委員會面試工作的人員發電郵，夾附一份應徵者名單，供相關人員填報利益申報表，除第八被告外，羅及其他被告從未表明與名單內應徵者有任何利益衝突。

同年7月，食環署為所有遴選委員會成員舉辦工作坊，以解釋申報利益衝突的規定、面試資料保密要求，以及面試評核準則，包括應徵者須在面試取得最少60分（滿分100）及在8個評核範疇全獲B級或以上。

案情指出，同年7月中至8月23日面試，羅串謀其他被告及上述遴選小組其他成員，傳閱由羅編訂的應徵者名單，當中包括姓名、面試日期及時間，其間亦有被告將應徵者的面試日期和時間發送給羅，並分別傳送「幫忙幫忙」、「拜托！拜托！」、「真係好彩有人事」、「2個都是自己友，幫幫忙」及「好緊張，人情分搭夠，有60幾分」等信息。

傳「果兩個OK但低分」信息

獲覆「無人事已肥咗啦」

案情還指出，羅亦曾傳送「今日果兩個OK但低分」信息給一名被告，獲回覆「好事啊，即係無人事已肥咗啦」。

羅於2019年8月20日被廉署拘捕，警誡下承認事件，並相信有遴選委員會成員收到上述名單後，或對一些應徵者「秤先啲」，甚至將原本不及格者給予及格分數。

結果作廢 重新面試

28涉事應徵者出席15及格

據廉署調查，共36人獲優待，其面試分數上調，當中27人獲及格成績。食環署其後將面試結果作廢，同年11月重新安排應徵者、包括上述36人參加另一輪面試，最終該36人中有28人出席及15人及格。

羅昨獲准保釋至9月4日，其間除出庭作供外毋須到庭，羅的代表律師向法庭申請在羅作供以外時間繼續在庭上留意案件發展；有辯方律師反對，擔心羅的律師得知其他證人證供後，違反專業守則向羅透露，以調整求情策略。

暫委法官香淑嫻表示，為了公平，羅的代表律師有權留在法庭，批准其申請。聆訊今續，控方會宣讀開案陳辭。

【案件編號：DCCC1055/22】