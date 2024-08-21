馬會獲准跑馬地建3幢住宅 現為體育大樓 會方：地皮原為住宅用途

各21層 涉48萬呎樓面

馬會：應城規會意見回復住宅

上述綜合大樓毗鄰賽馬會跑馬地會所。據屋宇署最新資料，項目獲批建3幢21層高住宅大廈，以及1幢兩層高會所設施的圖則，涉及逾48萬方呎。馬會發言人回覆本報查詢時稱，山光道體育綜合大樓用地由馬會擁有，原獲劃為住宅用途，馬會於1980年代決定將有關用地發展為體育綜合大樓，一直獲批臨時規劃許可，把用地作康樂設施用途。發言人表示，至近年城規會認為馬會應積極落實該用地作為住宅用途的原意，而今年馬會為該地用途申請續期時，承諾會發展該用地為住宅項目（包括體育及康樂設施），詳情有待進一步研究。

1981年由馬廐改劃住宅

後改臨時康樂用途

據2021年城規會會議紀錄，馬會自1933年起擁有該幅地皮，原先用作馬廐，至1981年城規會應馬會要求，同意把申請地點由「其他指定用途」註明「皇家香港賽馬會馬廐」地帶，改劃為「住宅（丙類）」地帶，地積比5倍，但擬提供的住宅單位組合和設施有待研究。2021年馬會再申請臨時規劃許可，把地點用作康樂用途，當時城規會只批出3年許可，而非申請的5年，以便更密切監察重建進度。文件又顯示，當時城規會委員認為馬會應積極推展重建方案，並加快落實申請地點所在地帶的用途，至於有關地點可能興建的住宅類別，例如「分層住宅」抑或「住宿機構」，須由申請人在提交申請時決定。

市值43億至72億 測量師料呎價2.8萬

綜合各大測量師行估算，項目每方呎樓面地價約9000至1.5萬元，總價即約43.2億至72億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，參考同區新盤現時造價，料未來項目若發售，呎價約2.8萬元；每方呎樓面地價則約1.1萬元計，地皮估值約54億元。他又說，項目地理位置佳，唯一要擔心車位是否足夠，而雖然馬會馬房已遷往沙田，但未知項目會否用作宿舍。

未知出售出租或宿舍 議員促交代

對於屋宇署已於6月批准建築圖則，而馬會一直未有公開介紹項目，立法會發展事務委員會副主席林筱魯認為是「落後於形勢」，馬會作為公共機構，且項目附近居民、馬會會員或會關注，若馬會能加強透明度，盡快向公眾交代項目發展意向，一定是好事。他認為馬會應交代項目中住宅大廈將來是讓哪些人入住，例如是否作宿舍，抑或在市場出售出租等，以及獲批核圖則是否最終版本。

立法會議員田北辰則對馬會不在樓市高峰時建屋表示奇怪，希望會方交代。

立法會議員江玉歡表示，有信心馬會會適時並按既定準則公布資料。

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