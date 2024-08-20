明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

去年捐萬元 同好黎青龍盼更多人贊助

【明報專訊】Pokémon GO「世一」選手鄭業楷（蝦皮）與4名港人去年曾打入「Pokémon World Championships」，需赴日本橫濱比賽，據YouTube頻道「Mill MILK」影片，當時他們四出籌集經費，包括獲得同樣熱愛玩Pokémon Go的肝病權威專家黎青龍（圖）贊助。黎青龍回覆本報表示，去年贊助他們1萬元旅費，並認為難得有人代表香港出賽，冀更多有心人贊助他們。

手機遊戲Pokémon GO於2016年7月推出，「捉精靈」熱潮一度席捲本港以至全球。港大醫學院榮休教授黎青龍說，由該遊戲推出至今仍未厭倦，笑稱「我這個死老坑仍在玩」。

黎青龍憶述，去年蝦皮的團隊其中一員向他尋求贊助，自己作為Pokémon Go愛好者，二話不說贊助他們1萬元旅費。他估計他們今年或因為「怕羞不敢再問」而沒詢問他取贊助，並認為難得有人代表香港出賽，希望更多有心人贊助他們。

昔初賽出局 黎勉續打必第一

據Mill MILK影片，黎青龍去年受訪時說「我怎會不贊助他們？我這麼喜歡玩Pokémon」。5人最終於去年賽事落敗，領隊Lock賽後向黎青龍報告賽果，稱「對不起盡力了，初賽出局」，黎事後拍片鼓勵5人，說「輸掉（比賽）並非大事，繼續打一定會考第一」。結果蝦皮如願於今屆賽事奪冠，黎青龍昨稱對此感到開心及興奮。

上 / 下一篇新聞