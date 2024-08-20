去年捐萬元 同好黎青龍盼更多人贊助

手機遊戲Pokémon GO於2016年7月推出，「捉精靈」熱潮一度席捲本港以至全球。港大醫學院榮休教授黎青龍說，由該遊戲推出至今仍未厭倦，笑稱「我這個死老坑仍在玩」。

黎青龍憶述，去年蝦皮的團隊其中一員向他尋求贊助，自己作為Pokémon Go愛好者，二話不說贊助他們1萬元旅費。他估計他們今年或因為「怕羞不敢再問」而沒詢問他取贊助，並認為難得有人代表香港出賽，希望更多有心人贊助他們。

昔初賽出局 黎勉續打必第一

據Mill MILK影片，黎青龍去年受訪時說「我怎會不贊助他們？我這麼喜歡玩Pokémon」。5人最終於去年賽事落敗，領隊Lock賽後向黎青龍報告賽果，稱「對不起盡力了，初賽出局」，黎事後拍片鼓勵5人，說「輸掉（比賽）並非大事，繼續打一定會考第一」。結果蝦皮如願於今屆賽事奪冠，黎青龍昨稱對此感到開心及興奮。