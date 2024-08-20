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要聞

港16歲「訓練員」Pokémon GO賽登世一 感謝市民籌旅費

【明報專訊】香港除了有運動員在劍擊榮登「世一」，電玩遊戲亦有港產「世一」。綽號「蝦皮」的16歲青年鄭業楷日前在美國夏威夷舉辦的「Pokémon World Championships」（寶可夢世界錦標賽），在手機遊戲Pokémon GO以全勝姿態奪冠，成為香港及亞太區首位Pokémon GO世界冠軍，獲頒2萬美元（約15.6萬港元）獎金。鄭業楷賽後表示對奪冠感到「不可思議」，並感謝為他籌得旅費的港人。

今屆賽事於8月16至18日在夏威夷檀香山舉行，來自香港的「小精靈訓練員」「蝦皮」在4場分組賽及4場淘汰賽擊敗對手晉級總決賽，並在總決賽經過4輪激戰，以局數3比1擊敗荷蘭對手Martijn Versteeg，成為冠軍。

去年落敗遭質疑

蝦皮稱終可證明自己

蝦皮發表得獎感言表示，希望今次大賽可讓更多人認識這款遊戲，又稱去年出戰日本橫濱的「寶可夢世界錦標賽」時很快被淘汰，遭很多人質疑實力，今次是證明自己的最好機會。

擊敗荷蘭對手

奪冠「不可思議」

他接受YouTube頻道「Mill MILK」訪問稱心情仍未能平復，說Pokémon GO首年舉辦世界大賽時，見到很多網上名人出席，只會想像會否有一天能追趕到他們的腳步，對於這次奪冠感到不可思議。他感謝姑媽請假陪他到夏威夷，並感謝為他尋得贊助的港人，為他籌得5000元作旅費。

前領隊引何詩蓓：

非一人付出 背後多無名英雄

前Pokémon GO香港隊領隊Sam於facebook發文，引述在巴黎奧運勇奪兩銅的港隊游泳運動員何詩蓓說：「運動員嘅成功，唔係靠一個人嘅付出」，指蝦皮成功背後有很多無名英雄，包括肝病權威專家黎青龍「慷慨贊助我哋呢班你素未謀面嘅細路」。去年世界賽亞太區有6個參賽名額，包括蝦皮等5名香港代表，當時他們未獲資助，需籌募旅費，獲Pokémon GO愛好者黎青龍等人贊助，方能到橫濱參賽（見另稿）。

Sam提到蝦皮曾說「無錢，阿媽唔准去」，「你令我搵到個機會，以另一個方式成為世界冠軍——就係贊助你出國比賽」。Sam又多謝蝦皮媽媽「教仔有方，教出咗個世界冠軍出嚟！多謝你相信我哋呢班毒男，相信我哋唔會教壞你個仔！」

今屆錦標賽設有4項賽事，其中Pokémon GO採用雙淘汰賽制，每個組別頂尖選手將晉級決賽，當中分為「勝者」及「敗者」組，兩條隊各自勝出者會晉身總決賽，賽制為5局3勝。

每名選手可揀選6隻小精靈參賽，每局揀選3隻出戰，進入對戰畫面後，選手需點擊熒幕攻擊對手，每次攻擊可為特殊招式儲蓄能量，當能量儲蓄完畢後可施放特殊招式攻擊對手，每名選手每局都有兩個護盾防禦對手技能。

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