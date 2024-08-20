總會收投訴信 須總監級拆閱

平機會：已製政策大綱供參考

童軍總會就是次暫停涉事童軍領袖職務發出的內部文件，受文人為「各會所及演藝事務相關總監」，即通告對象並非所有成員或公眾。對於團體在向成員披露事件與保密原則方面，應如何取得平衡確保持份者有知情權，以及涉事人獲公平對待，平機會回覆稱，為協助不同機構制定政策，已把防止性騷擾政策的重要元素，編輯成「防止性騷擾政策大綱」，並上載至平機會網站供機構參考；有關政策大綱除列出機構責任、受害人權利等資訊，還包含處理性騷擾投訴的原則。

制服團體處理性騷擾投訴多保密

翻查童軍總會的《處理不當行為及投訴程序》，內容提及所有投訴絕對保密，對童軍總會成員的投訴，應以限閱文件形式發出，並由香港總監親自拆閱投訴信，惟未有提及會員的知情權。

本報另亦翻查香港基督少年軍及香港基督女少年軍的《防止及處理性騷擾政策》，當中提及到會對投訴內容和調查紀錄保密，只按需要向處理有關投訴的負責人、涉案雙方、相關證人披露。

其中香港基督女少年軍制定的政策羅列性騷擾的法律定義和例子等。在「處理投訴個案」方面，提到會堅守中立及保密原則，調查過程中不偏倚地處理個案、投訴人及被投訴人在調查中均有申述機會、保障投訴人及被投訴人私隱以保障雙方權益，一切投訴內容及調查紀錄絕對保密。政策亦列明接受投訴時限、投訴委員會的組成、投訴人可循什麼途徑投訴等。