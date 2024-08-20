童軍領袖涉性騷擾 暫停職務 非成員投訴遭拖手搭膊頭 總會稱保密嚴肅處理

明報記者 陳亦瀅

任多個活動導師 稱認錯人承認錯誤

本報記者綜合網上資料，並翻查該名涉事童軍領袖的社交網站，留意到他屬資深領袖，曾參與多個童軍單位，亦曾擔任多個童軍總會活動的導師、考核員，包括獨木舟、敲擊樂等，並且是資深歷奇教練。該內部文件顯示，涉事童軍領袖被暫停所有職務及所有會員資格，直至明年4月。消息稱，該日期後涉事童軍領袖按規定需退休，不會再參與相關職務。

據本報了解，童軍總會定期在總部舉行聚會，非童軍亦可跟隨童軍成員一同參與。涉事童軍領袖於今年5、6月期間一個在總部舉行的活動上，對一名非童軍成員的女性拖手和搭膊頭，其後事主向童軍總會投訴。總會曾召開委員會調查，並分別與事主和涉事童軍領袖會面，該童軍領袖稱自己認錯人，並承認錯誤，而事主亦未有報警處理，隨後童軍總會發信暫停該童軍領袖的職務。

告知學員否？ 總會：按程序跟進

本報就事件向童軍總會查證，總會未有確認或否認該內部通知的內容，但表示會按既定機制嚴肅處理任何與童軍成員有關的不當行為及投訴，並對有關資料保密。總會亦表示，十分重視童軍成員的個人德行及操守，努力營造環境令每個人都感到安全和受尊重。

至於總會有否跟進涉事童軍領袖參與的活動和訓練課程並向相關學員了解，以及有否向相關持份者交代事件等，總會回覆稱，會按該會的《處理不當行為及投訴程序》，跟進任何與童軍成員有關的不當行為及投訴；又表示該會成員有責任維護該會的《行為守則》及童軍的價值觀，並為童軍運動創造安全的環境。

《程序》規定事主同意方可透露

翻查童軍總會的《處理不當行為及投訴程序》，當中提到投訴主任收到投訴後，應盡快向總監報告，以及知會相關副總監及總幹事；如明顯涉及刑事罪行，投訴主任應安排向警方報案；投訴主任應把個案開檔，並根據個案具體情况調查，可能包括接見投訴者、被投訴者、涉嫌人物及或其他人，但須得到投訴人同意才可向其他人透露投訴內容。

平機會表示，根據在處理查詢和投訴時有關保密和需要知情的原則，不評論個別個案，亦不會透露有否收到相關團體的投訴或相關詳情。據平機會提供數字，2019至2023年間共接到864宗按《性別歧視條例》提出有關性騷擾的投訴，但與制服團體有關的投訴數字，平機會沒有獨立分類。

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