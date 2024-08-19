盈盈奶水少 內地奶粉運港

楊潤雄接受無綫節目《講清講楚》訪問時表示，一直未有預計到盈盈會懷孕，因每年都會安排其嘗試交配，「今年都係如常做，冇咩期望」，得知懷孕後很開心，立即跟特首李家超報告，「睇睇（盈盈）情况係點先講（公布），點知過咗幾日就出生」。

檢查未知龍鳳胎 成都專家早已來港

楊潤雄表示，起初不知道盈盈懷有龍鳳胎，據他所知，超聲波檢查時只看到一隻熊貓，所以龍鳳胎出生後要立即做預案，例如在照顧方面，先拿一隻出來由人員照顧，發覺第二隻也適宜拿出來照顧，現在兩隻均由專家們直接照顧。

楊提到，現在盈盈的奶水並不足夠，故從內地送奶粉到港讓兩隻幼熊貓食用。他認為政府及園方準備充足，又透露成都的專家數月前已經來港，因預備盈盈有機會懷孕，或需幫忙分娩及照顧。

楊潤雄說，龍鳳胎目前較脆弱，進入涉及存活關鍵的「收水期」，暫時未收到消息要送到四川加護，強調已有最好專家候命，香港設施符合水平，亦要考慮寶寶太細小能否運送的問題。