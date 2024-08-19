楊潤雄稱研增熊貓館 費用「政府要助解決」

「港產」大熊貓龍鳳胎昨再有兩條新片段曝光，蓋着被的熊貓BB發出清脆叫聲，並從被鋪內探頭出來，海洋公園指牠們未有自身調節溫度功能，故需被仔保暖。楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，與中國大熊貓保護研究中心簽署的協議中已提及熊貓出生的處理方式，指由於大熊貓BB由本地大熊貓所生，故會保留在港。至於預計下月底抵港、來自四川的一對大熊貓，楊稱當然希望會有在港出世的大熊貓，亦希望牠們可繼續傳宗接代，但非唯一目標。

「6隻需6個館」 繁殖沒設限

現時園區設有兩個熊貓館，可容納4隻成年大熊貓。楊潤雄稱，大熊貓是具地域性動物，「會睇住自己地盤」，兩歲多便要與生母分開，故正研究加建大熊貓館，預計長遠而言「6隻大熊貓需要6個館獨立擺喺度」，但認為仍「有啲時間」。被問及現時財政資源可承受多少隻大熊貓再在港繁殖，楊稱沒設上限，但當局會思考太多大熊貓在港是否最好安排。

被問到受新冠疫情影響，海洋公園早年要求政府注資過百億元「救亡」，日後建館資金等由誰支付，楊稱全港市民很開心看到有兩隻新的熊貓BB，認為這些金錢「政府角度也要協助解決」，正與海洋公園商討推出熊貓BB相關產品，又認為熊貓BB活潑，能吸引更多遊客。對於有意見提出推動「大熊貓經濟」，他指要視乎新大熊貓帶來的經濟效益有多少，再增加邊際的經濟效益是否達到那麼大。

立法會議員葛珮帆向本報表示，早前參觀海洋公園，園方正翻新和提升以前「安安」、「佳佳」的熊貓館設施，她認為園方應立刻籌備另起熊貓館，理想方式是建立一個更大型熊貓館，或翻新舊有設施，可一共住6隻大熊貓，「預多啲位置如果將來再生育的話，可以預住到8隻大熊貓那就最好了」。葛認為，市民必定支持建新熊貓館予香港出生的大熊貓，她亦很高興得知當局樂意協助園方，但除政府出資，亦可籌款，譬如向馬會或其他基金尋求支持。

澳台熊貓館造價8000萬上下

翻查資料，澳門政府2010年於石排灣郊野公園興建熊貓館，佔地約3000平方米，斥資9000萬元澳門幣（約8773萬港元）；台灣大熊貓館的造價為3.1億元新台幣（約7505萬港元）。