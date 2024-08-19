政府積極考慮增醫學院 挺兩大加額 消息：對港大中大第二學位培訓有信心

多校爭招第二學位醫科生

楊紫芝關注生源資源培訓夠否

港大醫學院前院長楊紫芝對本報表示，科大目標培訓科研醫學人才對香港是好事，惟關注多間大學爭取招收「第二學位」醫科生，社會有否充足學生來源和資源培訓。

多間大學表明有意籌辦醫學院（見表），科大去年率先透露擬招收非醫學系本科畢業生。港大和中大醫學院正爭取增加醫科學額，各自從295個加至每年400個，近期應教資會邀請研究招收第二學位學生。

盧稱醫生比例發達經濟體中最低

盧寵茂昨出席「中國醫師節」慶祝大會稱，本港現有約1.6萬名醫生，即每千人口有約2.16名醫生，是發達經濟體中最低，較內地、新加坡和韓國低約兩至四成，較歐美國家低過半，且只有不足五成醫生在公營體系服務，照顧本港九成病人。

政府一直沒表明支持開辦第三間醫學院，盧寵茂近月曾稱須審慎檢視建議，包括公帑運用等問題。盧昨稱本港醫療發展一日千里，且面對人口老化，故不能自滿，政府將以多維度變革，包括繼續支持兩間醫學院提升教學能力，增加學額和收生來源，並積極考慮建立第三間醫學院的建議。

政府接獲科大建議書初稿

綜合消息，政府對不同大學擬辦醫學院持開放態度，而近期接獲科大建議書初稿，當中有細節仍待敲定。據悉醫衛局支持大學招收更多「第二學位」醫科生，包括海外學生，增加醫生供應，認為持續擴大學士學額會降低收生條件，長遠令醫生質素下降；惟最關注課程能否取得醫委會認可，故即使第二學位學生可壓縮修讀年份，課程時數仍須與現行課程相若。

據悉政府對港大和中大有信心，即使招收本科與醫學科學無關者，也可確保培訓質素；港大擬設的四年制第二學位醫科課程料將開放本科無關者報讀，醫衛局審視建議書後初步認為方案可接受。相反，據悉中大傾向招收具醫學科學背景的第二學位醫科生，可豁免重讀部分臨牀前科目，令課程更易銜接，另考慮到現時具備護理系等背景學生攻讀醫科已感吃力，憂慮其他本科畢業生會更難跟進。

中大醫學院長趙偉仁向本報表示不便回應，稱正積極籌備招收第二學位學生，期望維持現有醫療水平和培訓初心，教導醫科生具備專業和同理心。港大醫學院長劉澤星稱不宜回應。

楊紫芝稱，兩間醫學院容量接近飽和，而科大擬辦醫學院暫定每年只收數十人，並專注培訓本港最缺乏的臨牀研究醫學人才，認為是好事，惟關注教學人手和教學醫院投資龐大。對於多間大學擬循第二學位招生，她說本港教學資源和學生來源有限，「2nd degree（質素）很好，不過問題是不可以個個做」，認為本港每年只能招收小數目，「幾百個就不可以」。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676