議員倡「熊貓經濟」 推酒店套餐主題列車

【明報專訊】本港大熊貓「盈盈」上周四（15日）凌晨誕下龍鳳胎，計及下月底抵港的另一對大熊貓，未來將有6隻大熊貓在港生活。多名立法會議員昨在商台《政經星期六》建議政府發展熊貓經濟，身兼行政會議成員的經民聯副主席林健鋒倡酒店業設計熊貓套餐及在酒店房提供熊貓紀念品，玩具製造商可多推出熊貓玩具等。經民聯主席盧偉國則建議仿效內地做法，設網站24小時直播一對熊貓寶寶的生活成長片段，以及推出熊貓主題列車。林健鋒稱，各界應多花心思趁熊貓熱潮的氣勢做更多事，相信「熊貓可以帶動我們香港的經濟」。
建議效內地24小時直播
盧偉國稱，一對熊貓寶寶現處於「存亡的關鍵時候」，熊貓深受市民愛戴，相信如仿效內地設24小時影片直播網站，會受市民歡迎，各行各業亦可想想如何利用熊貓寶寶熱話多宣傳。盧建議推出以大熊貓為主題的列車，為旅客提供打卡點；又稱大熊貓亦是推動國民教育的好題材，因熊貓是中國獨有動物。
可天橋底推熊貓街頭藝術
建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓稱，熊貓寶寶出生是「天大喜事」 ，政府應考慮如何透過大熊貓提升經濟效益，推動各行業參與，發揮協同效應。謝建議，可於天橋底或公園推出以大熊貓為主題的街頭藝術，「市民開心指數一定會提升」。