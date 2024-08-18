議員倡「熊貓經濟」 推酒店套餐主題列車

建議效內地24小時直播

盧偉國稱，一對熊貓寶寶現處於「存亡的關鍵時候」，熊貓深受市民愛戴，相信如仿效內地設24小時影片直播網站，會受市民歡迎，各行各業亦可想想如何利用熊貓寶寶熱話多宣傳。盧建議推出以大熊貓為主題的列車，為旅客提供打卡點；又稱大熊貓亦是推動國民教育的好題材，因熊貓是中國獨有動物。

可天橋底推熊貓街頭藝術

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓稱，熊貓寶寶出生是「天大喜事」 ，政府應考慮如何透過大熊貓提升經濟效益，推動各行業參與，發揮協同效應。謝建議，可於天橋底或公園推出以大熊貓為主題的街頭藝術，「市民開心指數一定會提升」。