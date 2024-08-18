熊貓社媒帳號首日吸萬人 分娩餵奶片留祝福字海

無綫稱內地動物園運來奶粉

海洋公園上周五已開設大熊貓專屬Instagram、小紅書及抖音帳號，更新大熊貓消息。編輯昨上載兩段短片，包括盈盈叼着「姊姊」分娩「弟弟」，以及護理員餵飼「弟弟」的過程，網民紛紛留言送上祝福。有網民讚賞盈盈「一係唔生，一生就生個『好』字，好意頭」，期望一家四口齊齊整整健健康康；有網民欣賞盈盈有母愛，「生緊細佬，口仲唔敢放低家姊，大細孖都愛」。

海洋公園上周稱，希望大熊貓早日與公眾見面，惟龍鳳胎暫時比較脆弱，需聚焦照顧牠們，確保未來健康快樂成長，適時公布進一步消息。有網民在Instagram讚賞園方接納「粉絲」意見，開設香港官方專頁；亦有網民建議安裝24小時直播器材，並為熊貓嬰兒打氣，「努力飲奶，快啲穩定，變肥肥黑白」。

海洋公園日前表示，野生大熊貓若誕下雙胞胎，「媽媽」只有足夠能力照顧較強壯的嬰兒，會放棄較弱的嬰兒，故在人工環境下，園方可安排另一嬰兒在育嬰箱照顧。昨在內地社交平台小紅書，有網民驚訝「那麼大隻的熊貓出生時像隻小老鼠，這在野外是怎麼生存下來的」；亦有網民笑稱「不好意思第一眼看成豬蹄，我還想這豬蹄真嫩」。

盈盈是有紀錄以來最年長初次誕子的大熊貓，有網民讚賞盈盈初為母親，「嘴裏叼着老大，不慌不忙生下老二，母性好強」。