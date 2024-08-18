最快2026交草案 政府爭本屆啟機制

翻查資料，政府於2021年7月6日提交涉及劏房租管的《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例草案》，立法會相關草案委員會7月23日召開首次會議，經6次會議後，10月20日三讀通過條例草案，於2022年1月22日生效。

劏房定義須審慎 立會需時討論

消息稱，今次制訂的法例較劏房租管更複雜，尤其合規劏房單位定義須審慎處理，同時要審視現有法例如牀位寓所、賓館條例等需否修訂來配合；加上估計立法會需更多時間討論及審議條文，倘只有數個月未必是理想安排。

政府一直強調「實際可行並能有序地」解決劏房問題，消息稱主要是3萬個簡約公屋和2萬個過渡房屋2026/27年前建成，待供應到位便有底氣處理，時間上亦配合本屆政府任內推行。

立法會房屋事務委員會副主席鄭泳舜表示，規管劏房標準及登記制度法例需與現有牀位寓所條例等配合，本屆立法會未必有足夠時間審議，當局待下屆立法會才提交草案可理解。他又認為，現行劏房租管法例亦有不足，尤其違例罰則阻嚇力不足，促當局藉今次機會一併檢討。

劏房戶批劣質單位取締太慢

76歲黃伯居於深水埗約50平方呎劏房近兩年，月租近3000元，斗室僅擺放牀、櫃桶和馬桶，最近才獲業主續租。他稱政府太遲才處理劏房問題，「樣樣慢幾拍」，對當局或延至2027年才全面取締劣質劏房感無奈，冀盡早推行。