屠龍案官引導陪審：倘達協議即串謀 退出不能開脫

籲慎慮從犯證供 或因利益未道真相

張官簡介本案稱，自2019年因應政府修例而引起社會事件，本案涉及同年12月8日串謀用槍及炸彈襲擊警員。控方稱主謀之一為吳智鴻，其團隊負責準備槍及製作炸彈，彭軍壕為隊員；黃振強為屠龍小隊隊長，小隊「出名勇武」。吳負責將兩枚分別重8公斤及12公斤的炸彈放置到灣仔軒尼詩道民陣遊街路線。屠龍小隊負責引誘警員到場，此時大小炸彈相繼引爆，槍手蘇緯軒會在高處以步槍射擊警察。行動最終沒實行，警方於行動當天早上拘捕黃等人。

張官提醒陪審團要小心處理從犯證人黃、彭及蘇的證供，因他們可能受潛在利益而沒道出真相；另着陪審團勿因同情或偏見而左右裁決。

不知協議沒意圖參與可開脫

張官向陪審團詮釋5項控罪（見表）。就首控罪《反恐條例》下「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」針對張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦及許湛榮6人，本案不爭議12．8行動在灣仔使用炸彈是犯「對訂明標的之爆炸」，唯一爭議是被告有否「串謀」。串謀在犯罪行為協議達成一刻已成形，退出串謀只是求情說辭，控方須證明被告在協議下能發揮其作用以促成協議。若被告不知悉協議、知悉但沒意圖參與，或是假裝參與但實際沒意圖，均是開脫因素。

串謀謀殺罪同樣針對6名男被告，控方須證明被告有意圖謀殺警察；李家田另被控意圖危害生命而管有槍彈罪，控方須證明李在知悉下藏槍，意圖用以或使人用以危害生命。劉佩凝則被控串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪，控方毋須證明恐怖主義行為已經發生，只須證明劉有意圖或知悉財產用於恐怖主義行為。

傳聞證供「唔好當真」 可推論心態

張官總結證供，稱當涉及傳聞證供時，陪審團應「唔好當真」，但可推論參與對話者的心態，例如黃振強供稱，吳智鴻2019年9月於科大會面時稱示威者應主動出擊，利用軍火殺警。另一情况是8月吳與張銘裕談論台灣軍訓時，吳教張入境時如何向職員訛稱兩人關係，陪團審可能推論兩人要做「非光明正大嘅事」才說謊，但亦可推論兩人純粹想順利入境台灣旅遊，若有利與不利被告的推論並存，陪審團便不應採用不利推論。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）