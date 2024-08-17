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國慶75周年 教局籲中小學9‧30辦升旗唱國歌

【明報專訊】75周年國慶臨近，教育局周四（15日）向全港中小學校長發通函，呼籲全港中小學於9月30日上課前舉行升國旗儀式及奏唱國歌，以「加強國慶氛圍及隆重其事」。通函另建議，學校在國慶日前後透過早會、班主任課或講座等時段向學生講解國慶，並列出7個講解重點，包括國家用數十載便創造「經濟快速發展」和「社會長期穩定」兩大奇蹟、全面建成小康社會，以及「我們作為中國人的民族自豪感油然而生」等。

教育局每年發布「國民教育—活動規劃年曆」，建議學校在國慶前後舉辦慶祝活動。局方前日再藉通函，呼籲全港中小學在國慶前一天的9月30日舉行升國旗儀式及奏唱國歌，並配合「國旗下的講話」，增強學生國家觀念，弘揚愛國主義精神，落實愛國主義教育。倘當天屬非上學日，學校亦應另擇日子舉行儀式。

通函附「講解重點」

稱熊貓「內地香港感情結晶」

通函附上局方編寫的「慶祝中華人民共和國成立75周年講解重點」舉隅，要求學校向學生講解。當中提及國家過去75年不斷發展，「巍然屹立於世界東方，並在國際上傲然昂首，充滿自信，積極貢獻力量」；又稱今年中央政府再次贈港一對大熊貓，是「對我們的一份厚愛」，形容熊貓是「內地與香港深厚感情的結晶」；亦指出學生應關心國家，「努力認識國家歷史傳統，堅持傳承和發展中華優秀傳統文化」。

指國慶昭示中共領導成就

學校應同營造熱烈氛圍

該通函亦稱，中國的成立周年一向是特區的大事，「昭示國家在中國共產黨的領導下，從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，實現中華民族偉大復興的輝煌成就，意義非凡」，學校應與社會各界共同營造熱烈的國慶氛圍，並鼓勵學生參加由不同政府部門或非政府組織舉辦的國民教育活動。

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