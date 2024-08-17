初中宗教指引提踐國民認同 舉例藉耶穌出生教孝道 學者倡同時培養國際視野

學看己看人看世界 秉公義辨媒體

新公布的課程指引將取代1999年版本，新學年（2024/25）9月起，初中宗教教育將分為「透過宗教看世界」及「從宗教中學習」，後者講求讓學生以宗教視角探究個人與社會的「終極問題」，分為從宗教看自己、看他人、看世界及看幸福共4個單元，再細分不同課題，例如「看世界」包括秉行公義、愛惜地球、明辨媒體、認清虛實；內容根據辦學團體所屬宗教而有所不同。

教育局建議課程每年50課節，每節約40分鐘，指引另列舉多間宗教學校教學例子，包括有天主教學校藉教導學生玫瑰經和製作玫瑰念珠，讓他們學習聖母在耶穌出生、成長、傳道使命的角色和貢獻，從而認識「傳統中華文化中孝道的重要」（詳見表）。

中大崇基學院神學院客席副教授龔立人認為，以往初中宗教教育較少觸及生命教育，改革後新增從宗教看自己、看他人、看世界、看幸福等章節「是好的進步」。他留意到指引「比較刻意」將國家、國民元素植入宗教教育，他認為宗教本身應走向「普世性」，舉例儒教、道教縱然扎根於中華文化，亦應有胸襟、容納量可跨越單一國家、民族以至文化，或者可同時講解基督教在中國及外國如美國的模樣，讓學生學懂「不應只由自己的國家、文化界定宗教，應多一點國際視野」。

有教師稱助抗拒傳道學生開放心靈

聖公會李炳中學宗教科教師麥中浩稱，以往初中宗教教育較着重宗教人物、教義等，改革後將側重引領學生實踐信仰，舉例以往教「約瑟處逆境」時較側重約瑟如何面對高峰低谷，但日後可新增遊戲元素，讓學生體會信仰能助他們化逆境為祝福。他又認為，今次改革可讓抗拒傳道、說教的學生開放心靈，多了解宗教。

管浩鳴：教師需拿揑好 否則學生更不解

立法會選委界議員、聖公會大主教事工發展顧問管浩鳴表示，新指引建議將宗教教義套入不同情景，如人與大自然關係、判別媒體資訊真偽等，涉及不少對聖經經文的解讀，「變相教師要拿揑得好好，否則學生有時可能更不明白」。他認為初中多談信仰背後大愛、包容等價值，反而更易助學生「打好底子」，日後能善良處事。

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