跟進者具精神健康學位 須經120小時治療培訓

朱稱先導計劃參與者轉介至非政府機構後，將由心理健康主任預約會面或電話溝通，並作情緒調查，了解個人背景、求助原因、精神疾病和醫療紀錄等。他說輕至中度個案可接受6至8次低密度心理治療，每次相隔一兩周，一般持續約兩個月；每次治療完會接受量表評估，了解進度。

有臨牀心理學家督導

朱舉例，若一名母親非常緊張子女學業，心理健康主任會分析憂慮原因是現實或想像，「可能是想像子女如果讀得不好，他日上不到大學就找不到好工，然後成世人就會好坎坷」，另會分析觸發憂慮的情况和擔憂程度等，其後會構思應對策略，也會有「功課」讓個案學習將技巧應用於日常生活。

被問若個案完成治療一段時間後情况轉差如何處理，朱相信可再往地區康健中心求助，再轉介至該會接受多次治療。

新生精神復康會一直培訓心理健康主任，朱稱目前大多受訓者主修心理學，培訓時須學習情緒、思想、行為和身體反應間的關係，以及如何指導個案學習技巧處理情緒，過程中會有很多角色扮演練習。朱稱心理健康主任跟進每宗個案均須定期向臨牀心理學家匯報，商討治療方案，遇突發情况會由臨牀心理學家支援。