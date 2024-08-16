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3區康健中心推免費精神健康評估 料18月惠5000人

【明報專訊】去年鑽石山荷里活廣場謀殺案觸發社會關注精神健康，政府事後提出地區康健中心推行精神健康篩查等10項措施。3間地區康健中心和康健站昨日起推出「健康心靈先導計劃」，免費為市民初步評估精神健康，有輕至中度焦慮或抑鬱症狀者可轉介至非政府機構跟進。合作推行計劃的新生精神復康會預計，為期18個月的計劃將惠及約5000人。精神健康諮詢委員會主席林正財稱情緒問題有標籤效應，較少人願求助，建議主動接觸並篩查照顧者等高危群組。

輕中度情緒病 轉介非政府機構

醫衛局昨公布，先導計劃涵蓋屯門地區康健中心、油尖旺和東區地區康健站，該3區年滿18歲會員接受健康風險評估時，會同步接受情緒問卷評估，有需要者將按指引轉介至同區合作的非政府機構。

屯門區合作機構為新生精神復康會，「香港心聆」則負責油尖旺和東區。醫衛局稱該些機構的心理健康主任將進一步評估並跟進轉介個案，若屬輕至中度焦慮或抑鬱症狀者可接受6至8節低密度心理治療；高風險個案則轉介至社署精神健康綜合社區中心等（見圖）。

新生精神復康會行政總裁朱世明向本報稱，為期18個月的先導計劃料約5000人受惠，而兩間機構共組成13人團隊，過半為心理健康主任，其餘包括臨牀心理學家和社工等。他稱暫無規定每名心理健康主任最多跟進多少宗個案，而其機構有定期培訓，會按實際參與人數調撥人手。社區組織協會幹事阮淑茵說，每區平均有2至3名心理健康主任跟進逾1500宗個案，建議增加人手和宣傳，以找出更多有需要者。她關注計劃須確保轉介嚴重個案至合適服務，例如安排有家庭問題者接受家庭輔導。

情緒問題標籤效應礙求助

林正財倡主動接觸篩高危

林正財稱有情緒困擾者較少求助，建議康健中心主動出擊，例如與關愛隊和照顧者專線合作，篩查照顧者、獨老和雙老家庭等；而在職者面對工作和經濟壓力，中心可主動聯絡不同公司為員工篩查。

另外，醫衛局稱黃大仙和南區地區康健中心、西貢地區康健站將與「賽馬會樂齡同行計劃」協作，由專業團隊跟進及支援有精神健康需要的會員。馬會回覆稱，2016年起推行的樂齡同行計劃將於今年內擴展，為期3年，聯同上述3間康健中心或康健站和家庭醫生，透過逐步介入模式識別有需要者並提供支援，另與醫管局建立轉介機制，為穩定及輪候個案提供適切介入和治療，預計服務約1.36萬人。

林正財建議政府完成先導計劃後檢視成效，並與其他篩查模式如樂齡同行計劃比較，了解哪種模式更有效和具成本效益。

相關字詞﹕阮淑茵 林正財 新生精神康復會 地區康健站 地區康健中心 醫務衛生局 健康心靈先導計劃 精神健康

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