最高齡首胎「產婦」 盈盈誕龍鳳胎 3月與樂樂自然交配 熊貓寶寶料數月後見市民

姊122克弟112克 前者叫聲較弱

海洋公園表示，首次生產的盈盈全程表現得非常緊張，大部分時間躺在地上不停扭動，及後誕下龍鳳胎，依出生次序為重122克的雌性及112克的雄性寶寶。雌性寶寶出生後體溫較低、叫聲較弱、進食量亦較低。

75周年國慶

李家超：為港誕首對熊貓 別具意義

特首李家超表示，今年是75周年國慶，盈盈和樂樂為香港誕下首對大熊貓，別具意義，再次衷心感謝國家向香港送贈大熊貓。海洋公園主席龐建貽表示，港產大熊貓寶寶誕生及即將有新的大熊貓到港，對公園以至整個香港都是振奮人心的消息。

昨日赴四川成都出席落實中央贈送一對大熊貓合作協議書簽署儀式的文化體育及旅遊局長楊潤雄，昨晚在社交媒體發文，表示訪問成都前已收「喜訊」；他今午離開四川返港，料交代跟進大熊貓赴港安排。

政府發言人稱，現時是新生大熊貓寶寶的健康關鍵時刻，海洋公園動物護理專業團隊聯同中國大熊貓保護研究中心專家，正不分晝夜悉心照料盈盈及兩隻寶寶，直至牠們狀况完全穩定。

來港17年曾流產 周日確定懷孕

盈盈和樂樂來港17年，早年曾多次自然交配及人工授精，均未成功懷孕或流產（見表）。海洋公園昨表示，盈盈和樂樂今年3月成功自然交配，至7月底盈盈開始出現食慾下降、休息時間增加、荷爾蒙水平變化等妊娠或假懷孕徵狀。公園獸醫團隊及中國大熊貓保護研究中心專家周日（11日）；透過超聲波掃描檢查，確認盈盈懷孕，周三（14日）開始出現頻繁活動及煩躁等臨盆徵兆，同日晚上約10時羊水穿破，至昨凌晨誕下龍鳳胎。

政府昨晚10時20分公布樂樂及盈盈榮升父母的消息，約半小時後海洋公園發稿。

對於盈盈懷孕一事一直未向外公布，據了解因盈盈屬「高齡產婦」，孕育過程或有變數，故直至盈盈誕下龍鳳胎才公布。內地大熊貓保護研究中心的專家仍繼續留港照料一對大熊貓寶寶。

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