10‧13單車節50公里組擴至四隧三橋 挑戰賽設「試踩」

名額增 周五起可報名

上屆單車節的「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）-男子公路組」項目，賽事鬥至最後一圈時，多架單車於尖東梳士巴利道、九龍香格里拉酒店對開相撞，13名選手受傷送院。被問因應上次意外有否預防措施，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文說，大會將在賽前與單車總會及廣東省自行車協會視察挑戰賽賽道，亦會讓相關參賽者「試踩」路線，另會邀請所有選手賽前出席比賽簡報會，旅發局同時會加強與警方及單車總會溝通。

新地執行董事郭基煇致辭時表示，上屆單車節及新地額外捐款，共籌集130萬元予公益金，支援心血管疾病及認知障礙患者，今年繼續把善款撥捐公益金。

今屆賽事分組與去年大致相若，包括50公里、家庭單車樂等，30公里組改為32公里組，但路線略有改動，50公里組路線增設沙田嶺隧道，由以往「三隧三橋」擴至「四隧三橋」，32公里組增設汀九橋路段。兩組別終點不再是梳士巴利道，皆遷至圓方對開佐敦道天橋，並於西九文化區解散（見表）。

不包服飾報名費減 首辦嘉年華

至於報名費，去年50及30公里組分別為每人650元及330元，包括選手包及紀念單車服，今年抽起紀念單車服，讓參賽者選擇是否購買，故報名費減至每人600元及280元，紀念單車服每件50元。

單車節亦於西九文化區竹翠公園首辦與運動消閒有關的嘉年華，讓所有人參與，暫定早上7時至下午3時開放，現場設大型打卡點、單車主題市集攤位、瑜伽等活動，並直播部分賽事。陳俊文預料今屆單車節有約3.6萬人參與，預算開支與往年相若，約3000萬元。對於改變路線是否為宣傳陷於財赤的西九，陳強調無特別原因，只想物色適合路線，為讓更多旅客及市民參與，以及為單車選手帶來不同體驗，故加入新元素，包括改路線及首辦嘉年華。