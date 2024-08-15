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援中小企政策陳茂波冀銀行落實到位 總商會：74%稱周轉難來年主要挑戰

【明報專訊】中小企近期反映銀行收緊貸款及樓宇按揭安排，財政司長陳茂波昨日與本地主要銀行代表會面討論有關問題，期望銀行確保支持中小企的政策能在前線「落實到位」。香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，金管局年初提醒銀行不能隨意催還貸款（call loan），惟實際上各銀行做法有異，有中小企因抵押物業貶值被要求填補信用額度，料政府與銀行界會面有助減少問題。另香港總商會調查顯示，74%受訪中小企認為資金周轉困難是未來12個月主要挑戰，並指中小企看淡今年業務前景。

陳與金管局晤銀行代表

金管局3月推出9項措施支持中小企融資需要，包括承諾客戶按時還款不call loan、縮減信貸額度時給予最少半年過渡期等。陳茂波昨與金管局副總裁阮國恒會見多間本地主要銀行代表，討論中小企近期面對融資及樓按借貸問題。陳茂波說，就個別較複雜和困難個案，金管局會與銀行溝通、提供協助。他說，與會者均同意中小企是本港經濟重要一環，目前經濟環境下需同舟共濟、保持有效溝通、讓資金融通能及時到位。

據了解政府會上未提出新措施，當局認為「9招」足以協助中小企，惟鑑於最近有個案顯示個別銀行未必完全跟從措施，遂提醒業界，遇有特別情况金管局將介入評估。

call loan否 中小企聯會：做法異

郭志華稱受市道不景、租升等影響，中小企資金周轉有困難，指金管局公布9項措施後，有銀行表明不會call loan，但實際上各間銀行做法有異。郭表示，部分中小企向不同銀行借貸，無力還款申請債務重組時，出現一間銀行批准但另一間拒絕的情况，因而被迫破產，他早前向銀行公會建議銀行間應協調溝通，盡量幫中小企重組債務。他同時提出容許有需要的企業在有力償還本金前提下延長還款期。

經民聯立法會議員林健鋒上周聯同地產代理業界與金管局會面，關注銀行收緊樓宇按揭貸款。他認為倘銀行能完全跟從金管局措施，中小企面對的借貸問題將大減。他促請政府考慮延續中小企「百分百擔保特惠貸款」計劃，重推「還息不還本」安排。

中小企前景不明朗，總商會7月24至31日訪問74間中小企會員，結果顯示77%中小企的業務尚未回復到新冠疫情前水平；39%預期今年營業額減少，僅25%認為會上升。對於未來一年前景，74%受訪公司認為周轉困難是主要挑戰。調查同時發現46%中小企表示融資有困難，總商會指四分之三中小企認為政府資助的處理時間太長，申請程序複雜，冀當局簡化。

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