建築師商會促政府重啟暫緩工程 函發展局長 劉榮廣：現裁員潮掙扎求存

發展局：生意跌料屬短期情况

發展局昨回覆本報稱，相信建造業界反映有企業生意下跌和現金流緊張只是短期情况，形容隨着大圍經濟環境逐步改善和政府持續投資，「業界前景仍然是亮麗的」。局方重申今年初《財政預算案》數據，指2024/25財政年度及未來5年基本工程預算總開支維持約每年900億元，較過去5年年均760億元增約17%。

指港市場極審慎內地淡靜

劉榮廣昨代表商會向甯漢豪發信，指建築行業自2019年新冠疫情起，在環球及本地經濟不景下面對困境，即使年初「撤辣」，本地市場仍極度審慎，僅少數私人項目正推進，內地市場亦淡靜得工作機會「幾乎不存在」（virtually non-existent）」；很多建築師行需裁員，部分被迫以不合理低價入標才投得項目，造成惡性循環。

劉本身為建築師行龍頭之一、「劉榮廣伍振民建築師有限公司」的主席兼董事總經理，該公司早前流傳下月起要求員工每月放3日無薪假。本報上周及昨日兩度向該公司查詢，截稿前未獲回覆。

香港建築師學會會長陳澤斌說，每年政府工程開支有限，政府會持續檢討各工程先後次序，故不時有工程做到一半暫緩。學會前會長陳沐文分析，「明日大嶼」前期工作便因開支問題被暫緩，北都、河套、市區雖仍有項目推進，但整體發展周期被拖長，重申業界盼政府加大力度投資，令更多項目同步發展。

建造商會：仍有足夠工程量

如建築師業界未「止血」，無工開情況或蔓延至下游的承建商及工人。香港建造商會會長林健榮稱的確有工程暫緩，但整體仍有足夠工程量，業界現較受上游財政緊張影響，開始有下游承建商的分判商收不足全款。他擔心日後下游亦開始無工開時有工人流失，到工程量回升時不夠人開工。建造業分包商聯會會長伍新華相信，如工程被叫停，對工程後期工種影響較大，如泥水、油漆工等。

立法會發展事務委員會副主席林筱魯稱明白業界寄望政府提早推已規劃工程「吊命」，但推多一兩項幫助有限，當局亦難以「救業界」為由安排工程上立會申請撥款。他認為當局應從根源解決，如考慮推出更多政府擔保貸款、金管局與銀行業商討放寬信貸等。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676