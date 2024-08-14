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大熊貓下月底到港 公眾見面待年尾

【明報專訊】香港回歸27周年將迎來第三對大熊貓，特首李家超上月訪問四川後稱會力爭一對大熊貓國慶前抵港。據了解，一對大熊貓將於下月底到港，但需待12月才跟市民見面，而文化體育及旅遊局長楊潤雄將於本周再到四川，跟進大熊貓來港安排，當局最快今日公布相關消息。海洋公園海濱樂園動物部助理館長胡綺琪接受傳媒訪問時透露，園方會指定一至兩名護理員教導大熊貓一些護理訓練行為，而新來港大熊貓喜歡涼爽，展館會有室溫調節。

據本報了解，一對大熊貓預計下月底來港，具體日期尚待敲定，不過大熊貓抵港後，需延至12月才跟市民見面。李家超曾表示，一對大熊貓抵港後須再檢疫隔離30天，隨後給予時間讓牠們適應新環境，便可與市民見面。

李家超上月初曾到訪四川，並參觀中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓赴港安排細節。他當時透露已選定一對5至8歲的大熊貓，形容牠們「（正值）青春成年、身體精壯」，有望在港誕下新一代。他透露，即將來港的一對大熊貓，雄性重約120多公斤，動作敏捷、聰明好動；雌性重約100公斤，溫柔可愛、性情溫順，牠們將在抵港前後各隔離30天。

一兩名指定護理員訓練護理行為

楊潤雄亦於到訪四川後稱，海洋公園已派遣護理人員到四川展開在地訓練和前期工作，了解一對大熊貓的習性，以便日後照顧並確保牠們能適應檢疫和運送安排。楊稱，園方會改善現時園內的大熊貓設施，亦正考慮加添攝影器材，希望將來與公眾實時分享大熊貓活動情况。

胡綺琪接受《大公報》訪問稱，海洋公園會安排原有團隊照護新來港的大熊貓，但只會指定一至兩名護理員教導大熊貓一些護理訓練行為，例如打開口讓獸醫檢查。她透露新來港大熊貓轉換環境時會設食物過渡期，園方會先將廣東省的竹子運送到四川，讓一對大熊貓先習慣來港後會進食的竹子品種，來港初期亦會餵食四川竹子。胡又說，新來港大熊貓喜歡涼爽，故展館將會有室溫調節及天然採光，讓大熊貓生活在較舒適的溫度，以及讓牠們有正常的自然日照時間。

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