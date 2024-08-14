專家信南海海槽未來必強震 周期機率推算未必準

日政府料30年內強震機率逾70%

日本政府地震研究委員會指出，南海海槽每隔100至200年發生一次強烈地震，最近兩次發生在1944及1946年，震級同為8.1。通過計算每次大地震的相距時間，日本政府2022年估算，南海海槽周邊範圍在30年內發生8至9級強烈地震的機率達70%至80%。

一些專家質疑有關預測是否準確。神戶大學城市安全研究中心教授吉岡祥一表示，70%至80%發生強震的機率可能過高，且有關數據來自一個特定理論，或更容易出錯，但他相信該地區未來會發生大地震，「我告訴我的學生，南海海槽地震一定會發生，無論是你們這一代還是你們孩子的一代」。

有憂「渲染」低機率 恐狼來了效應

東京大學榮譽教授、地震學家蓋勒（Robert Geller）則認為，南海海槽地震「只是純粹的假設」。他指出，地震並非按周期發生，根據之前發生的地震來計算下一次地震何時發生沒有太大意義。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，地震學家長久以來一直倚重一個觀點，即壓力沿着兩個板塊之間的斷層緩慢累積，然後在地震中突然釋放。吉岡表示，地震發生後，確實可能會發生第二次更大的地震，這也是日本當局上周四發出警報的原因，但即使如此，南海海槽地震在第二天發生的機率仍很低，可能從一般的千分之一增至幾百分之一，但仍然低於1%。蓋勒表示，過分渲染這些低機率的危險之處，有可能出現「狼來了」效應。

日：若沒特別變化 明日停發布提醒

日本內閣府昨表示，若地震活動與地殼變動沒有特別變化，將於周四（15日）下午5時停止發布提醒。

（CNN/法新社/每日新聞）