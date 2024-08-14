靜岡食肆港員工：當地人相當淡定 便利店藥房無搶購潮

在日本工作假期逾半年的馮說，當地人相當淡定，同事也安慰她毋須過分憂慮。她打工的食肆位處山上，過往地震時影響不大。她說工作地點附近有兩間便利店及一間藥房，貨品供應充足，未現搶購潮，僅留意到日前家庭裝食水貨架一度清空；而適逢日本假期，當地人一家大細外遊增多，「每日做到踢晒腳」，料當地人未有因此而減少旅行。

東京港人：防災品買者增 部分店限購

居於東京的港人黃小姐說，上周四（8日）宮崎縣對開海域發生地震時，其身處的零售商店同樣感到震動，「部分貨品輕微搖一搖」，持續少於一分鐘。她說當地政府發出通報後，留意到購買防災用品的顧客增多，包括電筒、食水及頭盔等，但貨品供應充足，而其住所附近部分商店亦有限購的情况。她說在香港無經歷過地震，故有少許擔心，但不會過分「杞人憂天」而購買大量物資。

身處沖繩的港人關小姐說，當地人對地震習以為常，甚少討論，這兩日超市無人搶購貨品，其工作的酒店亦未見有人因害怕地震而退租。她稱，反而是在港家人比她更擔心，連日來發信息關心其情况，提醒「若日本情况太危險，記得先回港」。

明報記者 施晉宇